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鄭麗文訪美 盼6月前完成

聯合報／ 記者陳熙文程平／華盛頓、台北連線報導

國民黨主席鄭麗文完成大陸行，預計今年上半年接力訪問美國華府，目前正緊鑼密鼓在準備，國民黨駐美代表秦日新穿梭連繫安排行程，鄭麗文表示，希望最晚六月前完成訪美任務，要讓美方重新認識國民黨，除了宣慰僑胞、去華府，也希望有不一樣的行程。

熟悉美中台關係的黨內人士分析，美方會好奇鄭麗文與中共總書記習近平在「鄭習會」閉門會議中說了什麼，以及國民黨對於對美軍購的態度等議題，都是鄭麗文接下來訪問華府時，與美方溝通的重點。

據了解，對於訪陸行和訪美行，鄭麗文態度一直是開放樂觀、正面積極的，她認為，「接觸是很棒的，要打破兩岸不能往來的氛圍，這種氛圍一直是民進黨塑造出來的，社會上也被嚇得很厲害。」鄭麗文也說，這段期間美國忙著打伊朗，台海出現和平訊號是好事，因為美國總統川普一直想要去北京，也想自伊朗戰局脫困，否則去不成。

鄭麗文訪美要在「川習會」之前還是之後？國民黨高層分析，「川習會」之後去的好處是美中態勢比較明朗，如果川習會後有重大宣示，國民黨後續如何因應，美方也會高度好奇。

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