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困境突圍 …總統直飛史國 保持外交尊嚴

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭周佑政／台北報導
賴清德總統將於四月廿二日至廿七日訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國。外交部次長吳志中（右）昨表示，這次總統出訪是直飛史國，沒有過境。記者陳正興／攝影
賴清德總統將於四月廿二日至廿七日訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國。外交部次長吳志中（右）昨表示，這次總統出訪是直飛史國，沒有過境。記者陳正興／攝影

賴清德總統在「川習會」前選擇出訪非洲友邦史瓦帝尼。學者指出，當前外交處境困難、兩岸關係惡化，僅能以「直飛」方式出訪，無論出於主動或被動，台灣可從過往尋求過境美國的突破，轉向深耕友邦實質關係，既給史瓦帝尼應有尊重，也避免外交行程因中美變數陷入被動。

政大國關中心兼任研究員嚴震生分析，採取直飛有兩層意義，包括表達對友邦的重視，也不會被「美國批不批准過境」決定台灣外交行程，能在外交上保持尊嚴。 

嚴震生表示，過去若要到加勒比海、中南美洲訪問，若未過境美國，會被視為外交挫敗，反之，也會被質疑出訪只是為過境美國，友邦「變成工具」；在當前國際變數仍多情況下，不如單獨訪問一個國家，不去想過不過境，而史瓦帝尼正是可以直飛，不須過境美國、歐洲的國家，也能在外交上保持尊嚴。 

史瓦帝尼是我國在非洲唯一的邦交國，嚴震生說，非洲五十幾個國家都跟中國大陸來往，史瓦帝尼也會有壓力，中國外長王毅還不斷表示要在非洲搞「全家福」，史國能夠忍住、擋住，在台灣邦交國非常有限的情況下，更需要表達我方的重視。

政治大學外交系教授黃奎博分析，在外交處境困難、兩岸關係明顯惡化時，例如前總統陳水扁和蔡英文任內，就只能以直飛方式前往訪問，無法在非邦交國進行「過境外交」。

黃奎博表示，兩岸關係大大影響了我方的外交空間，賴政府感受必定很深，這通常不是外交官員的錯，是執政者想要走「務實台獨」路線，致使外交空間愈來愈窄，這根本不是愛台灣而是害台灣。

黃奎博說，賴清德政府既然選擇直接去回，就該對剩下極少數的邦交國展現極大誠意，深入交流，別讓邦交國覺得他們好像都是為了成就「過境外交」才有被訪問的價值。同時，賴政府千萬不要為了尋求無謂的外交突破而炒短線，以當前外交處境，常常是「裡子比面子」還重要，能夠維持目前低迷的邦交數，同時可以有意義的參與國際重要活動，可能是目前最重要的外交工作目標。

我駐歐盟前代表李淳則說，此次是賴總統任內首度踏上非洲國土，以具體行動反映台灣有穩固深厚的友邦、有國際參與的空間，說明台灣對國際的價值。

美國 蔡英文 兩岸

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