直飛不過境 賴總統22日出訪史瓦帝尼

賴清德總統將在廿二日啟程訪問友邦史瓦帝尼，這是賴總統上任後首度訪問非洲友邦。外交部次長吳志中昨表示，賴總統此行將直飛史國，沒有過境，也未邀朝野立委隨團；由於賴總統將參加史國國王恩史瓦帝三世登基四十周年等慶典，總統會自然地與其他國家元首見面、問候，甚至交換意見。

總統府昨宣布，賴總統將啟動「台史同慶、攜手共榮之旅」。總統府發言人郭雅慧說，史王二○二四年曾應邀來台參加賴總統就職大典，今年史王以親簽信函誠摯邀賴總統在史國重要時刻出席相關慶典，為積極正面回應史王熱情邀約，同時展現對邦交國重視，賴總統決定廿二日到廿七日率團訪問史瓦帝尼。

台史合作 擬建戰略儲油槽

郭雅慧表示，賴總統期許此行達成三個共榮目標：第一，安全共榮，未來會進一步合作興建「戰略儲油槽」，提升史瓦帝尼能源安全；第二，經濟共榮，未來台灣將會在史國推動「台灣產業創新園區」，協助台商布局全球，連接非洲市場；第三，數位共榮，台灣將協助史瓦帝尼導入智慧醫療及遠距醫療系統縮短數位落差，守護友邦人民健康。

吳志中表示，訪團廿二日出發，廿七日中午返國。訪團成員包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、經濟部次長江文若、國安會副秘書長李問，以及郭雅慧與媒體，未邀朝野立委。

吳志中表示，賴總統將會晤史王、舉行雙邊會談，與史王簽署聯合公報，見證兩國外長簽署「關務互助協定」，以及拜會王母。賴總統也會聽取「台灣產業創新園區」及「戰略儲油槽」簡報，與見證台商簽署投資意向書；視察駐史瓦帝尼醫療團「智慧醫療門診」、出席「婦女創業小額信貸循環基金」成果。

避開戰火 不飛越中東地區

吳志中指出，總統上任後第一次出訪史瓦帝尼，意義非凡。外交部秉持安全、尊嚴、舒適及便利等原則規畫出訪事宜，這次總統出訪是直飛，沒有過境。

中東戰事餘波盪漾，賴總統出訪專機是否途經中東地區？吳志中說，一定會避免危險的狀況，不會飛越中東地區，會直接飛往史國。

涉外人士指出，近年中國積極經營其在全球各地的影響力，如在非洲進行「一帶一路」，史瓦帝尼是台灣在非洲唯一的邦交國，中國長期一面要脅切斷與史瓦帝尼所有貿易，一面持續在史瓦帝尼建立商業和經濟利益；台灣則在當地持續提升公衛環境、推動婦女賦權、協助興辦公共建設並栽培人才，以具體貢獻和霸權中國形成強烈對比。