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民眾黨開鍘李貞秀 藍表尊重續合作 綠批咎由自取

聯合報／ 記者黃婉婷唐筱恬李成蔭王小萌／台北報導

民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍，中選會昨表示，已收到民眾黨來函，中選會同日依「選罷法」規定，函請立法院註銷立委名籍；立院人士指出，收到函文後，將安排新任立委就職宣誓。

內政部解釋，依照選罷法，不分區立委就職後若喪失所屬政黨黨籍，自喪失黨籍日起喪失立委資格；缺額由該政黨登記的候選人名單按順位依序遞補。李貞秀的缺額，將由前立委、民眾黨政策會副主委許忠信遞補。

針對此案，白營立委說，一切尊重中評會處分；藍營立委也表尊重，相信藍白合作制衡民進黨格局不會改變。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤批評，「李貞秀之亂」是民眾黨咎由自取，開除李的黨籍，更是民眾黨崩壞現形記；從民眾黨前主席柯文哲的貪瀆，到李貞秀的討價還價，「民眾黨人從政，只是為了利益錢財？」她還批民眾黨就是「內鬥政黨」，明爭暗鬥，樂此不疲。

「民眾黨宮鬥戲確實很精彩，眾人看戲也不要忘了這件事的核心。」吳思瑤說，李貞秀必須離開立院是因為她謊報國籍，違反「國籍法」行詐社會。

國民黨立委李彥秀則反批民進黨在這段期間刻意曲解法律，不供資、不備詢，不僅是對李貞秀的歧視、對立委的霸凌，更是羞辱台灣民主。國民黨立委牛煦庭表示，民眾黨新組合尚在磨合，尊重其「家務事」的處理。

國民黨 吳思瑤 柯文哲 李貞秀 民眾黨

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