冷眼集／挺李到鍘李 民眾黨也脫一層皮

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期卻惹失言風波，結果，不當言行反而造成她遭開除黨籍，失去立委資格。李貞秀不到七十天的立委生涯，昨天畫下句點，過程充滿爭議；民眾黨前主席柯文哲原先提名陸配擔任立委的美意，如今因為李的個人風波，讓國會少了一名新住民代表，外界更見識民眾黨從「全黨護一人」演變成「全黨逼一人」的難堪窘境。

拜民眾黨「兩年條款」之賜，今年二月三日，民眾黨立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀宣誓就職，光是李貞秀一人的聲量就輾壓所有黨籍立委，然而，話題圍繞在其國籍爭議，而非民眾黨推動的多項優先法案，行政部門更咬定其不具備立委身分，形同讓民眾黨在立法院缺少一席戰力。

民眾黨主席黃國昌昨透露，柯文哲當初邀請陸配擔任不分區立委，就是想要實踐共融社會的理念，然而李貞秀上任以來，形同民眾黨「虛位立委」，加上行政院長及官員都拒絕接受質詢，相關內政議題皆無法在國會殿堂公開討論。

三月下旬，柯文哲官司一審宣判，李貞秀卻在個人頻道開設直播指稱「新竹市長高虹安拿了柯文哲七百萬元」，事後更被爆出是當年高虹安助理費案檢舉人，多名黨公職紛紛公開點名要求其「知所進退」。

儘管李貞秀的國籍問題被綠營及其支持者「炎上」，但在中選會公告李貞秀當選不分區立委、李並已宣誓就任之後，除非有立法院的解職處分或相關司法裁判推翻前項資格認定，否則，李的立委身分及職權應受尊重及保障。不過，藍白雖力挺李貞秀的立委資格，李卻未能在「立委能力」有所發揮，甚至多次演出「大暴走」，終成了壓垮自己的最後一根稻草。

隨著李貞秀失去立委身分，先前的國籍爭議，暫時不再是問題。但此事也讓民眾黨的政治處理能力，又被打上大大的問號；從一開始的「用人不疑」，到後來的「識人不明」，李貞秀本人固然難辭其咎，民眾黨卻也滿臉豆花，活生生脫了一層皮。