民眾黨開鍘 李貞秀被開除黨籍 失立委資格

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期又因失言風波遭到黨內究責，民眾黨中評會昨天以四大違紀事實，決議開除黨籍，該處分自即日起生效。民眾黨中評委副主委陳宥丞表示，李貞秀將「辭任不分區立委」作為對價、要求獲取特定金額補償，嚴重違反我國公職倫理，更是嚴重影響政黨聲譽。

對於遭開除黨籍，李貞秀在臉書發文表示，自己不忍心傷害民眾黨，更不願意波及所有在台灣努力生活的陸配，同時也不願意傷害一路提攜、給予機會的民眾黨前主席柯文哲，「基於顧全大局，本人接受中評會除名處分，不會提出任何法律訴訟或仲裁」。

不過，李貞秀也說，她必須嚴正駁斥不實指控，包括四月七日立法院會總質詢過後不到一小時，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、立法院黨團總召陳清龍及黨團主任陳智菡等人要求其「公開宣布辭去立委職務」，此一情境並非正常黨內溝通機制，且事前也沒有經過完整討論，完全是在高度政治壓力下的單方要求。她強調自己也從來不拿一分錢、不求任何職位，歷史終將還原真相，相信社會自有公評。

李貞秀先前在個人頻道開設直播，指稱「新竹市長高虹安拿了柯文哲七百萬元」，民眾黨中央委員會認定嚴重破壞政黨名譽，決議將其送交中央評議委員會裁處。民眾黨中評會昨天二度開會討論此案，會後發布聲明表示，依據全台數百名黨員具名檢舉、民眾黨中央委員會移請中評會處置，再經由立院黨團總召陳清龍檢具相關事證，中評會依「紀律評議裁決準則」第卅二條、第卅六條，開除李貞秀黨籍，該處分即日起生效。

民眾黨中評會指出，李貞秀有四大違紀事實，包括：諸多言論與行徑嚴重影響聲譽、破壞民眾黨和諧；連續性違紀；視國家公職與支持者託付於無物；以及嚴重違反黨紀與政治倫理；全體中評委認定其重創民眾黨形象，意圖將辭任公職作為對價，更是嚴重侵蝕政治誠信原則。

李貞秀昨也受邀出席會議，經過大約兩小時討論，陳宥丞會後受訪表示，任何公職都不可被交易化、對價化，李貞秀嚴重侵害政治誠信原則，更是愧對民眾黨支持者的託付，中評委一致性決議除名。

面對媒體詢問，李貞秀要求對價金額為何，陳宥丞則表示，李貞秀主觀認為「不會做出傷害民眾黨的任何事情」，同時也知道必須保護民眾黨前主席柯文哲，但是在中評會對談過程有很多主觀情緒，包括要求民眾黨為其辭職付出相對應代價，「這件事情在任何政黨都不可能被接受，更是民眾黨無法接受的底線」。

黃國昌昨接受網路節目專訪時表示，民眾黨當初決定提名陸配參政，就是想要實踐共融社會的價值，但是有一件事情非常重要，「妳不是來當官，而是來幫人民爭取權益、實現我們對選民所做出的承諾」，對於不分區立委在內的公職，民眾黨都有一定程度的標準，就是要回應支持者的期待及要求，「李貞秀沒有達到此一標準」。