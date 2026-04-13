鄭麗文曝今與外交關係協會代表團會面 深度交流區域安全及訪陸心得

「鄭習會」後，外界也關注國民黨何時會訪美，國民黨主席鄭麗文稍早於社群發文分享她與外交關係協會（CFR）代表團會面情況，彼此針對兩岸關係與區域安全深度交流，並分享訪陸心得；CFR並邀請她未來訪美時也到CFR總部訪問，她也表示樂意。

外界關注鄭麗文的下一步，尤其是否會訪美，國民黨副主席蕭旭岑今天接受廣播節目專訪時指出，訪美很重要，都還在規畫中，相信美方現在也很想了解國民黨這次赴陸的意涵跟內容，雙方有必要再溝通及交流。

鄭麗文稍早於臉書發圖文，分享與外交關係協會（CFR）代表團會面情況。鄭麗文表示，今天與由David Sacks率領的CFR代表團會面，針對兩岸關係與區域安全進行深度交流，並分享了她近期訪問中國大陸的心得。

鄭麗文在會中重申，國民黨致力於建立一個「永續且制度化」的和平框架，並強調維持區域穩定同樣符合美國的利益。她同時表示，國民黨在國防上的立場經常遭到扭曲，事實上開展兩岸對話與強化防衛之間並無矛盾。

鄭麗文表示，台灣長年來的對美軍事採購應遵循既有的流程與慣例進行，以確保透明度與程序正義。

鄭麗文提到，David Sacks最後邀請她在未來訪美期間，前往外交關係協會總部訪問，她對此也表示樂意。