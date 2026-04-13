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外交部午宴貝里斯教育部次長 盼深化夥伴關係

中央社／ 台北13日電

友邦貝里斯教育部次長馬希雅率團訪台，外交部政務次長陳明祺今天午宴時表示，訪團此行能拓展更多交流契機，進一步提升夥伴關係；馬希雅則說，台貝兩國感情深厚如同一家人。

外交部晚間發布新聞稿指出，貝里斯教育部次長馬希雅（Dian Maheia）及貝里斯大學校長巴拉席歐（Vincent Palacio，另譯博拉修）等一行4人於12日至16日訪台，陳明祺代表部長林佳龍於13日午宴款待馬希雅訪團，表達政府的誠摯歡迎。

陳明祺表示，歡迎馬希雅二度訪台，台灣與貝里斯建交36年以來，雙方基於共享價值理念，在互惠共榮基礎上持續深化各領域合作，其中教育更是雙邊關係的重要支柱，兩國政府曾合力協助貝里斯大學設立區域語言中心及推動各項獎學金計畫，成果有目共睹。

陳明祺強調，高等教育對於促進人才發展與國際連結具有關鍵意義，相信訪團此行有助兩國深化教育及學術合作，拓展更多交流契機並進一步提升夥伴關係。

馬希雅致詞指出，台貝兩國感情深厚如同一家人，至感榮幸再次來訪，期許透過此行拜會教育部、參訪大專院校及醫院，增進對台灣高等教育政策與實務運作的瞭解，並經由互動交流，為雙邊教育合作與發展再創新猷。

馬希雅曾於2024年5月陪同貝國總理布里仙紐（JohnBriceño）來台出席總統賴清德及副總統蕭美琴就職典禮，此次二度訪台期間將拜會外交部長林佳龍，以及教育部與台灣金融研訓院，參訪中興大學、大葉大學、美和科技大學、亞東紀念醫院及義守大學醫學院，與貝里斯駐台大使館舉辦台貝教育交流論壇，和10所大學代表就台貝教育合作與學術議題廣泛意見交流。

貝里斯 林佳龍 教育部 外交部

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