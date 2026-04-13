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從柯文哲到李貞秀 吳思瑤酸民眾黨：從政只為錢財？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍，即起喪失立委資格。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤批評，「李貞秀之亂」是民眾黨咎由自取，開除李的黨籍，更是民眾黨崩壞現形記；從民眾黨前主席柯文哲的貪瀆到李貞秀的討價還價，民眾黨人從政只是為了利益錢財？

吳思瑤批評，民眾黨就是內鬥政黨，明爭暗鬥，樂此不疲；民眾黨是貪財政黨，從柯文哲的貪瀆到李貞秀的討價還價，民眾黨人從政只是為了利益錢財？民眾黨是毫無民主制度的人治政黨。她說，柯文哲堅持提名李貞秀、黃國昌從力挺李到請她滾蛋，都是個人權力大到可以隨便把黨規拿來操弄；民眾黨是中國的小弟政黨，逼退李貞秀不敢以「雙重國籍違法就任」的理由，就是害怕得罪中國。

「民眾黨宮鬥戲確實很精彩，眾人看戲也不要忘了這件事的核心！」吳思瑤說，捍衛國家法治是最高原則，李貞秀必須離開立院是因為她謊報國籍，違反「國籍法」行詐社會；此外，民眾黨開除李貞秀等於救了韓國瑜，無能的立法院長韓國瑜說要朝野協商解決李的問題，順勢解套了。

吳思瑤提及，藍白為護航李貞秀提了兩個案：一、譴責不備詢的劉世芳部長，二、譴責公正主持議事內政委員會召委李柏毅，還將其移送紀律委員會，現在怎麼收拾？怎麼善後？要不要還兩位清白？民眾黨、國民黨、韓國瑜倒是說個明白，李貞秀之亂，也正是立法院之亂。

吳思瑤 李貞秀 民眾黨 柯文哲 國籍法 黃國昌

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