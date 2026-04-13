李貞秀接受民眾黨中評會處分不提訴訟 「不拿一分錢、不求任何職位」

針對民眾黨中評會決議開除黨籍，民眾黨立委李貞秀今天表示，她接受處分，也不會提起訴訟，但是必須嚴正駁斥不實指控，民眾黨主席黃國昌等人單方要求其辭去立委職務，自己也從來不拿一分錢、不求任何職位，歷史終將還原真相，相信社會自有公評。

李貞秀國籍爭議未解，近期又因失言風波遭到咎責，民眾黨中評會今天決議開除黨籍，該處分自即日起生效。民眾黨中評委副主委陳宥丞表示，李貞秀將「辭任不分區立委」作為對價、要求獲取特定金額補償，嚴重違反我國公職倫理，更是嚴重影響政黨聲譽。

李貞秀晚間在臉書發文表示，自己不忍心傷害民眾黨，更不願意因此波及所有在台灣努力生活的陸配，同時也不願意傷害一路提攜、給予從政機會的民眾黨前主席柯文哲，「基於顧全大局，本人接受中評會的除名處分，而且不會提出任何法律訴訟或仲裁」。

不過，李貞秀也說，她必須嚴正駁斥不實指控，包括今年4月7日立法院會總質詢過後不到一小時，黃國昌與民眾黨秘書長周榆修、立法院黨團主任陳智菡、立法院黨團總召陳清龍等人要求其公開宣布辭去立委職務，此一情境並非正常黨內溝通機制，而且事前也沒有經過完整討論，完全是在高度政治壓力下的單方要求。

李貞秀還說，自己在所有內部溝通管道都一再表達，「本人不會拿台灣民眾黨一分錢，更不會拿柯文哲一分錢，也不需要任何職位安排」，此一立場前後一致，而且可受在場人員與相關紀錄檢驗，民眾黨中評會並未完整呈現上述說明，導致社會大眾對事實產生誤解。

李貞秀表示，身為中華民國史上第一位陸配出身的立委，她早已向黨內高層明確表達「僅完成一個會期後即卸任」，這是為了避免政治紛擾影響民眾黨，也是向社會證明陸配具備充分問政能力與正當性，「對本人而言，這不只是個人政治選擇，更是一份對制度與族群的責任」。

李貞秀強調，自己承擔所有政治後果，完全是為了讓紛擾止息，「但是本人必須強調： 可以接受處分，但不能接受不實指控；可以退出政治位置，但不能放棄人格清白」，歷史終將還原真相，相信社會自有公評。