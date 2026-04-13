民眾黨開鍘李貞秀 中選會：依法函請立法院註銷立委名籍

針對民眾黨中評會決議開除黨籍，民眾黨立委李貞秀今天表示，她接受處分，也不會提起訴訟，但是必須嚴正駁斥不實指控，民眾黨主席黃國昌等人單方要求其辭去立委職務，自己也從來不拿一分錢、不求任何職位，歷史終將還原真相，相信社會自有公評。

2026-04-13 19:31