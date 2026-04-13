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民眾黨開鍘李貞秀 中選會：依法函請立法院註銷立委名籍

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀遭民眾黨中評會開鍘。記者葉信菉／攝影
民眾黨立委李貞秀遭民眾黨中評會開鍘。記者葉信菉／攝影

民眾黨中評會決定開除立委李貞秀黨籍，即日起生效，李將因此失去不分區立委資格。中選會指出，民眾黨於今（13）日函中選會，開除黨員李貞秀黨籍，中選會已依法循例於今日依「公職選罷法」第73條第2項規定，函請立法院予以註銷其立法委員名籍。

中選會指出，待收到立法院註銷名籍公函後，將依「公職選罷法」第73條第5項規定辦理。根據現行法規，自立法院註銷名籍公函送達日起15日內，由中選會公告立委遞補名單。

陸配李貞秀身陷國籍及立委資格爭議，日前直播時又提及新竹市長高虹安拿民眾黨創黨主席柯文哲700萬元，遭移送民眾黨中央評議委員會裁處，最終決議開除李的黨籍。

民眾黨中評會副主委陳宥丞表示，李貞秀明確將「辭任不分區立委」作為對價、要求獲取特定金額補償，嚴重違反我國公職倫理，更是嚴重影響政黨聲譽，民眾黨中評會同意予以除名處分。

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