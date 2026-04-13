賴總統首訪非洲 李淳：史國為前進基地 外溢台灣影響力

總統府13日宣布賴清德總統將於22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，亦為其任內赴非進行訪問。曾任外交部次長、駐歐盟大使的李淳分析，賴總統出訪意義有三，除展現台史堅定友誼，也在外交發揮外溢效果，擴散到史國周邊鄰近國家；透過台灣在史國的具體貢獻，更能展現台灣對國際社會的價值。

第一項意義，展現堅定友誼，符合國際禮儀。李淳表示，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世曾於2024年5月，親自率團來台出席賴總統就職大典，如今史王登基周年、華誕慶典等重要歷史時刻，賴總統回訪並出席台灣在非洲最重要友邦、史瓦帝尼國王各項重要慶典，可以說理所當然。

李淳認為，相信史王對賴總統出訪也有所期待。相關安排符合國際禮儀，同時更持續深化與反映了台史間的邦交穩固與堅定友誼。

第二項意義，展現外交外溢效果。台史雙邊在經濟、科技、人才交流等方面，皆有許多雙邊互動與合作計畫，無論是史王來訪或總統出訪，都是檢視過去累積雙邊合作成果的重要驗收點與里程碑。

李淳表示，台灣長期在史國派駐醫療團、協助創辦史國當地最大規模醫院，近年更導入智慧醫療等，過去就曾聽聞史瓦帝尼周邊鄰國人民常在需進行重大手術時，會選擇到史瓦帝尼的台灣醫療團就醫。

他指出，正說明台史雙邊各方面合作發揮出來的效益，已經不只在史瓦帝尼當地，而是以史國為「前進的基地」、「展示的據點」，再往外擴散到包含南非在內的周邊鄰近國家，展現了台灣在區域繁榮和當地人民福祉的提升中扮演的重要角色。

李淳也說，史王的雙慶活動，按照慣例會邀請周邊國家的重要人士參加，賴總統可以藉由相關場合跟非洲國家的政要、傳統部族領袖或酋長互動見面，相信會發揮超過「鞏固台史關係」的外交效果。

第三項意義，展現台灣對國際社會的價值。他說，中國長期持續用各種方式限縮台灣國際參與的空間，此行賴總統出訪，也是任內首度踏上非洲國土，其一以具體行動反映台灣有穩固深厚的友邦、有國際參與的空間，其二更透過台灣在當地的具體貢獻，說明台灣的存在對國際社會的價值。