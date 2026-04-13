快訊

伊朗戰爭讓油價飆漲 美財長點名這兩個地區首當其衝

李貞秀要求辭任立委獲取金額補償 民眾黨：違反公職倫理

連續4年雙媽會！白沙屯媽、大甲媽互動升溫 信徒：感情愈來愈好

聽新聞
0:00 / 0:00

李貞秀要求辭任立委獲取金額補償 民眾黨：違反公職倫理

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀接連捲入爭議，民眾黨中央評議委員會今天再度召開會議，針對相關爭議進行討論，李貞秀也出席說明，並強調一切等候中評會決議。記者葉信菉／攝影
民眾黨立委李貞秀接連捲入爭議，民眾黨中央評議委員會今天再度召開會議，針對相關爭議進行討論，李貞秀也出席說明，並強調一切等候中評會決議。記者葉信菉／攝影

民眾黨立委李貞秀近期爭議不斷，民眾黨中評會今天決議開處黨籍。民眾黨中評會副主委陳宥丞表示，李貞秀明確將「辭任不分區立委」作為對價、要求獲取特定金額補償，嚴重違反我國公職倫理，更是嚴重影響政黨聲譽，民眾黨中評會同意予以除名處分。

李貞秀近期在個人頻道開設直播指稱，「新竹市長高虹安拿了民眾黨前主席柯文哲700萬元」，民眾黨中央委員會認定嚴重破壞民眾黨名譽，因此決議送交中央評議委員會裁處。民眾黨中評會先前開會討論此案，有中評委在會中要求李貞秀「知所進退」，隨即遭到反嗆「不可能」、「我現在不是辭職的時候」。

民眾黨中評會今天二度開會討論此案，全體中評委在會中一致同意開除黨籍。陳宥丞會後受訪時表示，李貞秀諸多言論嚴重影響聲譽、破壞民眾黨和諧，而且是連續性違規違紀，更視國家公職與支持者託付於無物，明確將「辭任不分區立委」作為對價、要求獲取特定金額補償，不僅違反國家公職倫理，更是在傷害民眾黨聲譽。

陳宥丞說，任何公職都不可以被交易化、對價化，李貞秀嚴重侵害政治誠信原則，更是愧對民眾黨支持者的託付，民眾黨中評委一致性予以除名。

面對媒體詢問，李貞秀要求對價金額為何，陳宥丞則表示，李貞秀主觀認為「不會做出傷害民眾黨的任何事情」，同時也知道必須保護民眾黨前主席柯文哲，但是在中評會對談過程有很多主觀情緒，包括要求民眾黨為其辭職付出相對應代價，「這件事情在任何政黨都不可能被接受，更是民眾黨無法接受的底線。」

陳宥丞說明，此事經過民眾黨立法院黨團具名檢舉，李貞秀本人也有在中評會補充個人意見，中評會依據客觀事實作出裁示，也絕對禁得起檢驗。

媒體追問，李貞秀是否可能提出行政訴訟，陳宥丞則說，如果以棒球賽事來舉例，「今天算是一種釋出名單，但不代表不能在各自的位置上努力」，希望李貞秀能夠體諒民眾黨中評會的決定，同時希望對方不要轉身與撒旦為伍，更不要選擇跟魔鬼共舞，「這是我個人對她的期待。」

此外，根據2024年民眾黨不分區立委名單，前立委許忠信以第16順位排名在李貞秀之後，預計將遞補李貞秀成為民眾黨新任立委。民眾黨發言人張彤表示，民眾黨中評會裁決即日起生效，李貞秀就已經不再是民眾黨員，後續立委職務行政作業將持續進行。

民眾黨立委李貞秀接連捲入爭議，民眾黨中央評議委員會今天預計再度召開會議，針對相關爭議進行討論，會議結束後民眾黨中評委陳宥丞（右）出現說明結果，宣布開除李貞秀黨籍。記者葉信菉／攝影
民眾黨立委李貞秀接連捲入爭議，民眾黨中央評議委員會今天預計再度召開會議，針對相關爭議進行討論，會議結束後民眾黨中評委陳宥丞（右）出現說明結果，宣布開除李貞秀黨籍。記者葉信菉／攝影

李貞秀 陳宥丞 柯文哲 高虹安

延伸閱讀

民眾黨中評會開鍘 李貞秀即日喪失立委身分

李貞秀爭議連環爆 民眾黨今舉行中評會

民眾黨中評會今討論李貞秀案 黃國昌表態：李未達到不分區立委標準

無人挺？民眾黨中評會明開會懲處李貞秀 黨公職小雞皆籲「放下」

相關新聞

李貞秀要求辭任立委獲取金額補償 民眾黨：違反公職倫理

民眾黨立委李貞秀近期爭議不斷，民眾黨中評會今天決議開處黨籍。民眾黨中評會副主委陳宥丞表示，李貞秀明確將「辭任不分區立委」作為對價、要求獲取特定金額補償，嚴重違反我國公職倫理，更是嚴重影響政黨聲譽，民眾黨中評會同意予以除名處分。

民眾黨中評會開鍘 李貞秀即日喪失立委身分

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期又因失言風波遭到黨內咎責。民眾黨中評會今天決議開除黨籍，該處分自即日起生效。

「蕭旭岑案」爆台商捐款疑雲 李德維：知情但不妄下定論

馬英九文教基金會今天召開臨時董事會，並指「蕭旭岑案」中有來源不明的「台商捐款」。基金會董事、該案調查小組成員李德維表示，台商捐款一事上次董事會就有提出，但目前還沒看到正反雙方說詞及相關資料，所以還是要都見到再來做判斷，在此之前不會妄下定論。

沒立委工作生計恐有問題？他批李貞秀：如果為真請她離開剛剛好

民眾黨中央評議委員會今開會議處不分區立委李貞秀所涉不當發言案，有媒體報導，民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌都曾找李貞秀密談，盼他知所進退，但李卻哭訴自己有5個孩子要養，若沒立委工作，生計恐有問題。民眾黨中央委員江和樹對此批評說，如果真的是這樣，請她離開也是剛剛好而已。

民眾黨開鍘李貞秀 中選會：依法函請立法院註銷立委名籍

民眾黨中評會決定開除立委李貞秀黨籍，即日起生效，李將因此失去不分區立委資格。中選會指出，民眾黨於今（13）日函中選會，開除黨員李貞秀黨籍，中選會已依法循例於今日依「公職選罷法」第73條第2項規定，函請立法院予以註銷其立法委員名籍。

賴總統首訪非洲 李淳：史國為前進基地 外溢台灣影響力

總統府13日宣布賴清德總統將於22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，亦為其任內赴非進行訪問。曾任外交部次長、駐歐盟大使的李淳分析，賴總統出訪意義有三，除展現台史堅定友誼，也在外交發揮外溢效果，擴散到史國周邊鄰近國家；透過台灣在史國的具體貢獻，更能展現台灣對國際社會的價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。