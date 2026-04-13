李貞秀要求辭任立委獲取金額補償 民眾黨：違反公職倫理

民眾黨立委李貞秀近期爭議不斷，民眾黨中評會今天決議開處黨籍。民眾黨中評會副主委陳宥丞表示，李貞秀明確將「辭任不分區立委」作為對價、要求獲取特定金額補償，嚴重違反我國公職倫理，更是嚴重影響政黨聲譽，民眾黨中評會同意予以除名處分。

李貞秀近期在個人頻道開設直播指稱，「新竹市長高虹安拿了民眾黨前主席柯文哲700萬元」，民眾黨中央委員會認定嚴重破壞民眾黨名譽，因此決議送交中央評議委員會裁處。民眾黨中評會先前開會討論此案，有中評委在會中要求李貞秀「知所進退」，隨即遭到反嗆「不可能」、「我現在不是辭職的時候」。

民眾黨中評會今天二度開會討論此案，全體中評委在會中一致同意開除黨籍。陳宥丞會後受訪時表示，李貞秀諸多言論嚴重影響聲譽、破壞民眾黨和諧，而且是連續性違規違紀，更視國家公職與支持者託付於無物，明確將「辭任不分區立委」作為對價、要求獲取特定金額補償，不僅違反國家公職倫理，更是在傷害民眾黨聲譽。

陳宥丞說，任何公職都不可以被交易化、對價化，李貞秀嚴重侵害政治誠信原則，更是愧對民眾黨支持者的託付，民眾黨中評委一致性予以除名。

面對媒體詢問，李貞秀要求對價金額為何，陳宥丞則表示，李貞秀主觀認為「不會做出傷害民眾黨的任何事情」，同時也知道必須保護民眾黨前主席柯文哲，但是在中評會對談過程有很多主觀情緒，包括要求民眾黨為其辭職付出相對應代價，「這件事情在任何政黨都不可能被接受，更是民眾黨無法接受的底線。」

陳宥丞說明，此事經過民眾黨立法院黨團具名檢舉，李貞秀本人也有在中評會補充個人意見，中評會依據客觀事實作出裁示，也絕對禁得起檢驗。

媒體追問，李貞秀是否可能提出行政訴訟，陳宥丞則說，如果以棒球賽事來舉例，「今天算是一種釋出名單，但不代表不能在各自的位置上努力」，希望李貞秀能夠體諒民眾黨中評會的決定，同時希望對方不要轉身與撒旦為伍，更不要選擇跟魔鬼共舞，「這是我個人對她的期待。」

此外，根據2024年民眾黨不分區立委名單，前立委許忠信以第16順位排名在李貞秀之後，預計將遞補李貞秀成為民眾黨新任立委。民眾黨發言人張彤表示，民眾黨中評會裁決即日起生效，李貞秀就已經不再是民眾黨員，後續立委職務行政作業將持續進行。