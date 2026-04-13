賴總統首訪非洲 李淳：展現台灣對國際社會價值

賴清德總統4月22日將出訪非洲友邦史瓦帝尼，這也是賴總統任內首度出訪非洲。前駐歐盟大使李淳今天表示，賴總統此行不但能展現台史堅定友誼，也能在外交上發揮外溢效果，擴散到史瓦帝尼的周邊鄰近國家。透過台灣在史國的具體貢獻，更能展現台灣對國際社會的價值。

今年是台灣與史瓦帝尼建交58周年，為慶祝史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40周年，以及史王58歲華誕慶典，史瓦帝尼4月24日到4月26日舉辦一系列慶祝活動，賴總統將在4月22日至27日到訪，出訪主題為「台史同慶、攜手共榮」。

李淳表示，恩史瓦帝三世曾於2024年5月親自率團來台出席賴總統就職大典，如今適逢史王登基周年、華誕慶典等重要歷史時刻，總統回訪並出席史瓦帝尼各項重要慶典，理所當然、天經地義，相信史王對此也有所期待。相關安排符合國際禮儀，更持續深化反映台史間的邦交穩固與堅定友誼。

李淳說，台史在經濟、科技、人才交流等方面，皆有許多雙邊互動與合作計畫，無論是史王來訪或總統出訪，都是檢視過去累積雙邊合作成果的重要驗收點與里程碑。

李淳表示，台灣長期在史國派駐醫療團、協助創辦史國當地最大規模醫院，近年更導入智慧醫療等。過去就曾聽聞史瓦帝尼鄰國人民在需進行重大手術時，選擇到史瓦帝尼的台灣醫療團就醫，正說明台史雙邊各方面合作發揮的效益，已經不只在史瓦帝尼當地，而是以史國為「前進的基地」、「展示的據點」，再往外擴散到包含南非在內的周邊鄰近國家，展現台灣在區域繁榮和當地人民福祉提升的重要角色。

李淳說，史王的雙慶活動按照慣例會邀請周邊國家重要人士參加，總統可以藉由相關場合跟非洲國家的政要、傳統部族領袖或酋長互動見面，相信會發揮超過「鞏固台史關係」的外交效果。

他說，中國用各種方式限縮台灣國際參與空間，賴總統這次出訪，也是任內首度踏上非洲國土，一來是以具體行動反映台灣有穩固深厚的友邦、有國際參與的空間，二來是透過台灣在當地的具體貢獻，說明台灣存在對國際社會的價值。