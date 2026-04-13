民眾黨中評會開鍘 李貞秀即日喪失立委身分

民眾黨中央評議委員會今開會議處不分區立委李貞秀所涉不當發言案，有媒體報導，民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌都曾找李貞秀密談，盼他知所進退，但李卻哭訴自己有5個孩子要養，若沒立委工作，生計恐有問題。民眾黨中央委員江和樹對此批評說，如果真的是這樣，請她離開也是剛剛好而已。

2026-04-13 15:31