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「蕭旭岑案」爆台商捐款疑雲 李德維：知情但不妄下定論

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
馬英九基金會董事李德維。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會董事李德維。圖／聯合報系資料照片

馬英九文教基金會今天召開臨時董事會，並指「蕭旭岑案」中有來源不明的「台商捐款」。基金會董事、該案調查小組成員李德維表示，台商捐款一事上次董事會就有提出，但目前還沒看到正反雙方說詞及相關資料，所以還是要都見到再來做判斷，在此之前不會妄下定論。

馬英九基金會稍早指出，「蕭旭岑案」中有明確事證，也絕非瑣碎小事；會計師也有提出帳目調查報告，當中出現來源不明的所謂「台商捐款」，但並無入帳紀錄，若真有收受就明顯違反財政紀律。外界質疑，今天會議開得臨時，人數也不足，恐有特定目的，成了「馬辦風暴」。

李德維回應，薛香川、尹啟銘與他在內的違反財政紀律案的三人調查小組今天有共識要開調查會議，但基金會後來又改成開董事會，不過三人小組是覺得還沒調查清楚前，開董事會似乎沒特別的意義，所以建議先不召開；據他了解，其他幾位董事並沒有去參加今天的董事會。

至於有關外界傳三人調查小組並沒有取得完整資料，但遭馬英九基金會駁斥。李德維說明，三位董事都希望馬英九好、基金會好，所以不會去為枝微末節問題去爭執，並在上次董事會決議後，第一時間就希望基金會提供相關資料；當然其中可能有時間落差或提供哪一部分的情況，這個就不深究。

李德維表示，無論如何，還是希望事件明白而清楚，而非囫圇吞棗、還未調查清楚、還沒聽正反雙方講法，就把結論拿出來；董事必須盡責，而在法律上，三人調查小組也會有所堅持。

另外，馬英九基金會今天指出有來源不明的所謂「台商捐款」，李德維解釋，上次董事會的財務報告中有提出來，如同今天基金會聲明稿所說，但因為目前還沒有辦法約見到告訴人、被告，還沒看到正反雙方說詞或各自提出來的資料，所以三人調查小組還是要見到正反雙方後再來做判斷，在這之前，不會妄下定論。

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