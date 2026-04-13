沒立委工作生計恐有問題？他批李貞秀：如果為真請她離開剛剛好

民眾黨中央評議委員會今開會議處不分區立委李貞秀所涉不當發言案，有媒體報導，民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌都曾找李貞秀密談，盼他知所進退，但李卻哭訴自己有5個孩子要養，若沒立委工作，生計恐有問題。民眾黨中央委員江和樹對此批評說，如果真的是這樣，請她離開也是剛剛好而已。

江和樹說，李貞秀不能因為先前吃滷肉飯，最近吃海底撈，後來突然被打回原形吃滷肉飯就在怪我們，這樣的說法對嗎？應該不對吧，如果真的是這樣，請她離開也是剛剛好而已。

江和樹說，李貞秀不是只有這件事而已，雖然評議委員會還在開會，但希望不要再拖了，我們基層2026年要選舉的，「不要再這樣舞（台語）了」，我們該怎麼面對所有的支持者，「歹戲不要再拖棚了」，再拖下去，會忍耐不住了。