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立院初審通過 公務員貪污情節輕微、5萬元以下「增訂免刑規定」

中央社／ 台北13日電
針對公務員小額貪污案件「情輕法重」現象，立法院司法及法制委員會今天初審通過「貪污治罪條例」第12條修正草案。聯合報系資料照
針對公務員小額貪污案件「情輕法重」現象，立法院司法及法制委員會今天初審通過「貪污治罪條例」第12條修正草案。聯合報系資料照

針對公務員小額貪污案件「情輕法重」現象，立法院司法法制委員會今天初審通過「貪污治罪條例」第12條修正草案，對於情節輕微或財物在5萬元以下，除現行減輕其刑外，另增訂可免除其刑規定，賦予司法機關更多裁量彈性。

近期發生清潔隊員把殘值不高的回收物送給拾荒婦，被判刑10個月的案件，引發社會對小額貪污案件的討論。根據現行「貪污治罪條例」第12條第1項規定，「犯第4條至第6條之罪，情節輕微，而其所得或所圖得財物或不正利益在新台幣5萬元以下者，減輕其刑」。

立法院司法及法制委員會上午併案審查立委賴瑞隆、林倩綺、蔡易餘、王鴻薇、翁曉玲、林思銘所提「貪污治罪條例」第12條修正草案。法務部次長馮成等人列席說明並備質詢。

林倩綺、王鴻薇、翁曉玲所提修法版本，均增訂免除其刑規定，改為「減輕或免除其刑」。

王鴻薇提案案由說明，「貪污治罪條例」的立法目的是嚴懲貪污、澄清吏治，近期卻發生清潔隊員把回收物送給拾荒婦被判刑10個月等案件，雖然目前規定對所得或所圖得財物或不正利益在5萬元以下者，減輕其刑，但減輕的刑度猶屬過重，這與條例的立法目的不同，更有違比例原則。

翁曉玲提案案由提到，現行「貪污治罪條例」就犯罪情節輕微的案件，於科刑上缺乏彈性，並使得部分僅涉小額或無殘值財物的公務員，可能承受貪污重罪的刑事追訴，而衍生「情輕法重」結果。

林倩綺修法版本指出，現行規定僅得減輕其刑，產生「小錯重罰」的疑慮，因此增列「免除其刑」規定，賦予司法機關更多裁量彈性，兼顧比例原則與社會觀感。

馮成指出，林倩綺、王鴻薇、翁曉玲等立委所提版本，與法務部草案方向一致，目前在行政院第3次審議中。經委員會討論後，全案初審通過，增訂免除其刑規定，不須交由黨團協商。

此外，涉嫌88會館地下匯兌案遭通緝的林秉文3月23日在柬埔寨遭槍殺。台灣民眾黨立委陳昭姿質詢提到，林秉文背後牽涉太多黨政人士、關係複雜，媒體報導他身中29槍、臉部被砍到面目全非，身分真實性該如何查核。

馮成說，關於案件細節，柬埔寨警方表示尚待調查，真實性部分非常重要，也會慎重處理。

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