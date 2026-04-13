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助攻戰北市？吳沛憶選黨部主委沈伯洋樂見其成莊瑞雄喊讚

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋逐漸成為民進黨台北市長熱門人選。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋逐漸成為民進黨台北市長熱門人選。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委吳沛憶登記參選台北市黨部主委選舉，此舉被視為助攻民進黨台北市長熱門人選之一的民進黨立委沈伯洋。沈伯洋對於好友登記參選黨部主委表示「樂見其成」。前台北市黨部主委、民進黨團幹事長莊瑞雄則說，北市只要出現明星級候選人，比如帥帥的馬在那狂飆時，支持者將如癡如醉且瘋狂。

民進黨團今日舉行輿情記者會，與會的沈伯洋被問到吳沛憶參選北市主委時稱，台北市黨部向來協助地方發展、地方議員跟市長選舉，「吳沛憶接地方黨部主委，當然自然樂見其成」。

北市黨部前主委、兼任選對會成員的莊瑞雄指出，民進黨任何地方黨部的存在，就是為了擴展組織、壯大整個黨，並拉近民眾跟黨的距離，讓民眾對民進黨有更多認同，台北市黨部更是如此。

莊瑞雄說，只要出現那種明星級的候選人，「我們的支持者就會如痴如醉」，比如帥帥的馬（沈伯洋的綽號為Puma 撲馬）在那狂飆時，支持者會瘋狂。

北市 民進黨團 吳沛憶

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