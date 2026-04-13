【重磅快評】先說謊後甩鍋 民進黨引進印度勞工得先抓漏

討論多年引進印度移工議題最快可能年底上路，勞動部長洪申翰日前披露後引發民眾反彈，綠營側翼竟帶風向稱是藍白要開放印度移工；民進黨執政沒半項，甩鍋卻第一名，引進印度移工明明是前任動部長許銘春任內簽署MOU，當時還引發膚色歧視議論，連綠委都忍不住開罵，現在怎會變成藍白要求開放？民進黨說謊從不打草稿？

勞動部長洪申翰日前證實，首批印度移工最快今年可能引進，有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，要求暫緩引進印度勞工，首日就有破3000人附議，今天連署人數已逾3萬2千人。對於民眾的關切聲音，勞動部則回應會充分評估把關。

民進黨政府推動引進印度移工的腳步從未停過，蔡英文時期簽訂MOU時還大玩煙幕彈，當時勞動部長許銘春刻意混淆事實，明明2024年2月16日已簽署台印勞務合作備忘錄，由我國駐印度代表處葛葆萱與印度台北協會會長葉達夫以視訊方式簽署，但到6月還不敢明講，直到坊間傳出勞動部打算引進10萬印度移工，許銘春才跑出來斥為假訊息。

許銘春並說，開發新興勞動力來源國為立法院朝野政黨長期共識，並促請行政部門應積極推動；至於台印勞務合作備忘錄不僅尚未簽訂MOU，更沒有引進10萬印度移工之規劃。

當時許銘春既否認簽訂MOU，還鬧出膚色歧視爭議。她受訪為政策「辯論」時竟脫口而出，說印度勞工因「膚色、飲食習慣相近」等原因引進，遭批失言，連民進黨立委陳冠廷都看不下去表達「譴責」，強調引進外籍勞工的標準，絕不可因種族或膚色，這對台灣的外交聲譽有很大影響。

許銘春明知已簽署台印勞務合作備忘錄，事情鬧大後卻稱尚未簽署MOU，結果還讓自己出糗；洪申翰釋放風向球，引來民眾連署反對，但他比較聰明，只說首批僅引進1000人作為小規模試點，並以製造業為主，強調會針對性別友善與治安規範進行嚴格管理，承諾「不會躁進」。

但沒想到，輿論依然炸鍋，綠營側翼見狀，又重施故伎要把帳賴在在野黨頭上，甩鍋是藍白要引進印度移工；藍委自然吞不下去，指執政黨社會溝通不足、失聯移工問題未解、相關配套未完備情況下卻加速推動，更將責任推在野黨，強調在失聯移工問題未改善前，反對引進印度移工。

國民黨確實有打到重點，如果行政部門強要推動印度移工引進，在野黨根本擋不住，因為MOU簽署不必經立法院同意，相關文件送立法院也只是查；在野黨現階段採取強力監督，就是要民進黨負起責任，而逃逸移工的問題正是民進黨政府罩門。

逃逸移工問題到底有多重？蔡英文政之初也不過5萬人，目前累計失聯人數已近9萬人，成長近翻倍，約每10名合法移工就有1人失聯，平均每天有17人逃跑；逃逸外勞不僅嚴重影響社會治安、企業主權益及產業正常運作，黑市秩序混亂，對合法企業主形成不公平競爭，這些問題都得不到解決。

在少子化衝擊及全球搶工的趨勢下，引進印度優質勞動力確是填補產業缺口的選項之一，但民進黨執政欠缺全盤性思考，以為引進許優質印度勞工就能解決問題，卻無視社會溝通及逃逸外勞的嚴重性。藍委林沛祥形容貼切，「房子漏水不補屋頂，反而再多接一條水管」，難怪得不到普遍支持，民進黨若想透過側翼甩鍋在野，就如許銘春當年說謊又鬧出歧視爭議一般可笑。