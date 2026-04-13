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巴西駐台代表喊一中 外交部嚴正抗議：不實且不當
巴西駐台代表桑路易接受媒體專訪稱「台灣是中國一部分」。外交部今天已向桑路易表達嚴正抗議，對其不實且不當發言表示高度不滿，並強調兩岸互不隸屬是客觀現狀。
巴西駐台辦事處處長桑路易（Luís Cláudio VillafañeGomes Santos）接受上報專訪表示，台灣是中國的一部分，多數國家都不承認台灣是獨立國家。國民黨主席也持此看法，巴西為什麼要有不一樣的意見，台灣內部都無明確共識。
外交部回覆中央社表示，外交部今天上午已向桑路易表達嚴正抗議與關切。
外交部強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是舉世皆知事實，也是客觀的現狀。對桑路易不實且不當的發言，外交部表示高度不滿。
外交部促請桑路易注意，依據國際法，外交代表有不干涉駐在國內政的義務。
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