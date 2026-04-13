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影／憂印度勞工來台成治安問題 國民黨團要求勞動部中止引進計畫

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨立法院黨團立委王育敏（圖）等人上午於黨團記者室，舉辦「印度勞工來台？全民蒙在鼓裡！」記者會。記者許正宏／攝影
國民黨立法院黨團立委王育敏（圖）等人上午於黨團記者室，舉辦「印度勞工來台？全民蒙在鼓裡！」記者會。記者許正宏／攝影

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委王育敏、黃建賓上午於黨團記者室舉辦「印度勞工來台？全民蒙在鼓裡！」記者會。

針對勞動部長洪申翰表示「首批印度移工最快年底前可引進」，引發國人憂慮治安與人力管理問題，有民眾在公共政策網路參與平台，發起「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫優先確保國人治安與性別平權環境」至今已經有數萬人連署，立委質疑開放印度移工議題一直以來備受爭議，民眾擔心台灣在引進印度移工會變成「性侵島」，目前國內失聯移工問題嚴重，語言溝通的障礙、仲介管理不善和不肖仲介從中牟利等問題，至今也不見改善，目前失聯移工總數為9.4萬人，勞動部無法有效管理與解決，國民黨立院黨團要求勞動部收回成命，中止印度移工來台。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥（左二）、副書記長王鴻薇（左一）、立委王育敏（右二）、黃建賓（右一）上午於黨團記者室，舉辦「印度勞工來台？全民蒙在鼓裡！」記者會。記者許正宏／攝影
國民黨立法院黨團書記長林沛祥（左二）、副書記長王鴻薇（左一）、立委王育敏（右二）、黃建賓（右一）上午於黨團記者室，舉辦「印度勞工來台？全民蒙在鼓裡！」記者會。記者許正宏／攝影

行政院 國民黨團 林沛祥

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