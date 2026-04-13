聽新聞
0:00 / 0:00
影／憂印度勞工來台成治安問題 國民黨團要求勞動部中止引進計畫
國民黨立法院黨團書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委王育敏、黃建賓上午於黨團記者室舉辦「印度勞工來台？全民蒙在鼓裡！」記者會。
針對勞動部長洪申翰表示「首批印度移工最快年底前可引進」，引發國人憂慮治安與人力管理問題，有民眾在公共政策網路參與平台，發起「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫優先確保國人治安與性別平權環境」至今已經有數萬人連署，立委質疑開放印度移工議題一直以來備受爭議，民眾擔心台灣在引進印度移工會變成「性侵島」，目前國內失聯移工問題嚴重，語言溝通的障礙、仲介管理不善和不肖仲介從中牟利等問題，至今也不見改善，目前失聯移工總數為9.4萬人，勞動部無法有效管理與解決，國民黨立院黨團要求勞動部收回成命，中止印度移工來台。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。