影／賴清德總統將出訪史瓦帝尼 外交部：直飛、不過境

賴清德總統將於4月22日至27日訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，此次出訪主題為「台史同慶、攜手共榮」之旅。外交部次長吳志中上午在總統府記者會上表示，這次總統出訪是直飛，沒有過境。

外交部次長吳志中說明因為是參加史國國王恩史瓦帝三世登基40年等慶典，賴總統自然會在慶典上與其他國家元首見面、問候甚至是交換意見。總統府發言人郭雅慧表示，今年是我國與史瓦帝尼建交58周年，也適逢是瓦帝尼國王恩史瓦帝58歲生日，舉行一系列慶祝活動。由於史王在2024年曾受邀出席賴總統就職大典，加上今年史王以親簽信函誠摯邀請賴總統在史國重要時刻出席相關慶典，為積極回應史王熱情邀約，並展現對邦交國的重視，持續深化兩國緊密友好的夥伴關係，也希望為雙邊合作在既有的基礎上注入新的動力，賴總統決定在22日到27日率團訪問史瓦帝尼。