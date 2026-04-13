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賴總統：AI新十大建設 2040年前創造逾15兆元產值

中央社／ 台北13日電

總統賴清德今天在總統府接見「第三屆IT Matters Awards」獲獎者及評審團時表示，政府推動「AI新十大建設」，目標在2040年前創造超過新台幣15兆元產值、50萬個AI就業機會，並協助百工百業導入AI工具，建構完整AI生態系，讓台灣邁向全面智慧化的時代。

賴總統致詞時，首先恭喜第三屆「IT MattersAwards」的得獎人，無論是培育人才、打造優質職場、推動數位轉型、投入開源社群，或是運用AI技術防制詐騙等，皆展現科技不僅創造價值，也正在改變社會，讓生活變得更好。

賴總統肯定IMA資訊經理人協會透過設立獎項和表揚，鼓勵更多人致力推動台灣資訊科技的發展。因為得獎人的付出，讓創新的種子遍地開花，讓台灣的IT領域充滿活力、持續壯大，也讓台灣的科技能量有了更多人情味。

總統提到，當前AI與數位科技快速改變全球經濟與產業的發展，IT產業是推動現代數位轉型的關鍵支柱，除了要持續發揮台灣在半導體與資通訊的優勢，更要把資訊能量轉化為帶動產業升級與社會進步的動能。

總統說明，政府推動「AI新十大建設」，目標在2040年前創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並協助百工百業導入AI工具，建構完整AI生態系，讓台灣邁向全面智慧化的時代。

賴總統對於推動「AI新十大建設」的願景深具信心。他表示，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）去年公布的「世界數位競爭力調查」，台灣排名全球第十，其中「未來整備度」更名列世界第三。期待在如此卓越的成績下，結合政府與產業界的力量，公私協力一起為國家的整體競爭力繼續打拚。

總統指出，政府會積極進行算力建設與台灣主權AI訓練語料庫，並透過智慧政府與資料治理，確保數據安全與創新並進；也會當產業的堅強後盾，並由數位發展部，整合「算力」、「資料」、「人才」、「行銷」、「資金」等五大政策資源，為產業界打造更健全的發展環境。

總統表示，在座得獎人的成就都是台灣數位國力的重要基礎，並再次恭喜所有得獎人及感謝評審團的專業與付出。期盼大家一起努力為IT產業創造更多價值，讓台灣在全球科技競賽中持續站穩領先地位。

賴清德 總統府

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