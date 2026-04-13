賴總統首訪非洲友邦 涉外人士：台灣實質外交與中國強烈對比

賴清德總統將於4月22日至27日訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，出訪主題為「台史同慶、攜手共榮」之旅。涉外人士指出，賴總統此行對兩國邦交具有三個重大意義，包括展現堅實友誼、台灣實質外交與中國強烈對比，以及彰顯實質合作。

賴總統上任後首度出訪史國，也是總統任內第二次出訪。涉外人士表示，此行第一個意義是，展現堅實友誼。今年適逢國王恩史瓦帝三世58歲壽辰暨加冕40周年慶典，史國擴大舉辦雙慶典，預期將有多位王室成員、政府官員及周邊國家各界代表出席。賴總統親自率團訪問，對兩國邦誼有重大意義。此外，史瓦帝尼王國長期在國際場域為台灣仗義執言，堅定為台灣發聲，此行將向國際社會展現，台史之間的深厚情誼，是超越地理距離的兄弟之邦。

第二個意義是，台灣實質外交與中國強烈對比。涉外人士說，近年中國積極經營其在全球各地的影響力，如在非洲進行「一帶一路」，透過「中非合作論壇」確立和非洲各國合作關係，進而拉攏與要脅我國在非洲唯一的友邦史瓦帝尼。 「一帶一路」政策表面上看起來是非中雙贏，事實上導致非洲多國因為接受中國貸款建設基礎設施，因此面臨龐大債務。

涉外人士表示，根據非洲開發銀行指出，有20多個國家都存在過度舉債或面臨高債務風險困境。而中國之所以推動「一帶一路」，優先考慮建設有助於加強其控制地位的基礎設施，例如電力、道路、橋樑等，無非中方希望藉此控制非洲豐富礦產資源與整個供應鏈。

涉外人士說，史瓦帝尼是台灣在非洲唯一的邦交國，中國長期一面要脅切斷與史瓦帝尼所有貿易，一面持續在史瓦帝尼建立商業和經濟利益。台灣則在當地持續提升公衛環境、推動婦女賦權、協助興辦公共建設並栽培人才，以具體貢獻和霸權中國形成強烈對比。

涉外人士表示，第三個意義是彰顯實質合作。非洲是全球南方戰略核心，史瓦帝尼則是台灣在非洲唯一的友邦，同時也是「非南關稅同盟」以及「非洲大陸自由貿易區」的重要成員。此行將彰顯台史雙方豐碩的合作成果，以台史邦誼的成功合作經驗，讓非洲周邊國家看見台灣能夠做出的貢獻。