賴總統22日出訪史瓦帝尼 「直飛」無過境行程

總統府13日召開「總統出訪非洲友邦記者會」，宣布賴清德總統將於4月22日至4月26日率團出訪我國非洲友邦史瓦帝尼王國。外交部次長吳志中表示，此次出訪將採專機直飛，不另安排過境，航線規劃已明確避開中東戰事危險空域。

總統府發言人郭雅慧表示，適逢台史建交56週年，以及史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）56歲華誕與登基40週年雙慶典，此行賴總統特別應史王親簽信函熱情邀約前往祝賀，展現我國對邦交國的高度重視，並期盼在既有堅實基礎上，持續深化兩國情誼與互惠合作。

郭雅慧說明，此次出訪主題定調為「台史同慶，攜手共榮之旅」，象徵兩國在歷史的關鍵時刻並肩同慶，並將在繁榮的道路上持續深化合作，共創兩國人民福祉。賴總統期許此行能達成三大「共榮」目標如下。

第一，安全共榮：奠基於雙方在農業、公衛醫療、婦女平權及再生能源等領域的豐碩成果，未來將進一步合作興建戰略儲油槽，提升史瓦帝尼能源安全，促進國家永續發展。

第二，經濟共榮：史瓦帝尼為非洲南部關稅同盟及非洲大陸自由貿易區的重要成員，台灣將協助推動「台灣產業創新園區」，協助台商前進非洲佈局全球，並為當地創造更多就業機會，打造堅實的戰略夥伴關係。

第三，數位共榮：結合台灣領先全球的半導體與資通訊產業優勢，協助史國導入智慧醫療與遠距醫療系統，跨越地理限制與縮短數位落差，攜手守護友邦人民健康。

針對出訪行程，吳志中說明，此次專機預計於4月22日上午啟程，行程規劃涵蓋四大主軸：

第一，官方拜會：賴總統將會晤史王恩史瓦帝三世並舉行雙邊會談、拜會王母，並將與史王簽署聯合公報，以及見證雙方外長簽署「中華民國台灣政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定」。

第二，深化雙邊合作：聽取台灣產業創新園區及戰略儲油槽計畫簡報、見證台商簽署投資意向書，並將視察駐史國醫療團智慧醫療門診，以及出席婦女創業小額信貸循環基金成果展。

第三，參與雙慶活動：親自出席史王登基40週年暨56歲華誕雙慶典、兩國國宴，以及史國國際會議中心開幕式與花園派對。

第四，慰勉僑胞：舉辦僑宴，宴請史瓦帝尼及非洲南部地區僑胞，感謝僑界對台灣的支持。

針對媒體關心交通與飛安議題，吳志中表示，此次出訪秉持「安全、舒適、便利、尊嚴」之原則，將採專機直飛模式，不另安排過境。為確保絕對安全，航線規劃已明確避開中東戰事危險空域。

吳志中提到，此次出訪為參與國際級慶典，賴總統也將在活動現場與其他出席的各國元首與政要自然互動、交換意見。此次訪團重要成員包含總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍及經濟部次長等相關部會首長。