快訊

川普封鎖荷莫茲倒數10小時！紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

雙媽會！白沙屯媽祖到大甲鎮瀾宮 信徒狂喜喊「媽祖我愛你」

健康飲食也踩雷？58歲男腎功能加速惡化 燙青菜竟成元兇

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統將訪問史瓦帝尼 直飛無過境他國

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

總統賴清德22日到27日將訪問友邦史瓦帝尼，來回都是直飛、無過境他國！總統府13日召開記者會，宣布將訪問史瓦帝尼，隨行的有秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、僑委會秘書長徐佳青、經濟部次長江文若等人。針對是否會過境特定國家（如美國），外交部次長吳志中表示，都是直飛。

視察雙邊經貿合作

總統府發言人郭雅慧13日召開記者會，宣布賴總統將於22到27日率團訪問史瓦帝尼，將出席史王恩史瓦帝三世登基40週年暨58歲華誕雙慶典，兩國元首也會簽署聯合公報，外長將簽署《關務互助協定》，同時也會拜會王母。

雙邊合作方面，則有視察「台灣產業創新園區」預定地、聽取「戰略儲油槽」簡報、見證台商簽署「投資意向書」、視察曼齊尼政府醫院、視察婦女創業小額信貸循環基金成果展等行程，還會出席史瓦帝尼國王國宴、「國際會議中心」開幕式與史瓦帝尼國王花園派對。

直飛、未過境他國

隨行訪團成員則有總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、經濟部次長江文若、國安會副秘書長李問與總統府發言人郭雅慧。

過往我國元首出訪，都可能有過境美國等行程，外界好奇此次出訪會不會過境他國？外交部次長吳志中表示，是直飛沒有過境，還會避免經過中東附近。至於是否會其他國家元首會面？吳志中表示，在史王誕辰慶典的現場，會與其他國家元首見面、問候與意見交換。另外，此次出訪沒有朝野立委隨行。

【更多精采內容，詳見

經濟部 美國 總統府 賴總統 史瓦帝尼

延伸閱讀

賴總統22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區

賴總統4／22出訪史瓦帝尼 總統府10時記者會宣布

吳志中訪加拿大拚外交 展現鐵人行程和毅力

賴總統批鄭習會「向威權妥協沒和平」

相關新聞

陸10惠台政策...蔣萬安曝前年雙城交流卡關 喊話賴總統以民生為念

「鄭習會」落幕後，大陸宣布十項對台措施。其中開放上海福建旅遊，其實台北上海雙城論壇早在2024年交流，上海就已宣布擬開放，卻因陸委會以「小兩會」先談無疾而終。北市長蔣萬安今再度喊話賴清德總統，不要卡關，「以民生為念」，不要把人民的交流當做政治籌碼。

民眾黨中評會今討論李貞秀案 黃國昌表態：李未達到不分區立委標準

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期又因為失言風波遭到黨內咎責，民眾黨中評會將再度開會討論此案。民眾黨主席黃國昌今天表示，不分區立委必須回應支持者的期待，然而李貞秀目前並未達到這個標準，「妳是來幫人民爭取權益，不是來幫個人爭取權益。」

賴總統22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區

賴清德總統將於4月22日至27日訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，出訪主題為「台史同慶、攜手共榮」之旅。外交部次長吳志中表示，這次總統出訪是直飛，沒有過境，因為是參加史國國王恩史瓦帝三世登基40年等慶典，賴總統自然會在慶典上與其他國家元首見面、問候甚至是交換意見。

國民黨團反對引進印度移工 批政府前年就簽MOU躲避國會監督

勞動部長洪申翰日前指出，首批印度移工最快將於今年底引進，引發民眾反彈。國民黨立法院黨團今天指出，民進黨政府早在2024年2月16日便與印度簽署MOU（合作備忘錄），在社會溝通不足、失聯移工問題未解、相關配套未完備情況下加速推動，如今卻將責任推給在野黨。強調在失聯移工問題未改善前，國民黨團反對引進印度移工。

藍委盼軍人加薪3萬 主計長激動回應：整個人事制度會垮

「總預算15日要朝野協商，行政院應該讓軍人加薪3萬！」藍委賴士葆13日質詢時對主計長陳淑姿如此呼籲，但陳淑姿罕見激動回應說：「如果統一加3萬，整個人事制度就垮了！」賴士葆不滿回批：「那你這樣就變成太上皇，立法院三讀法案應該依法行政！」陳淑姿則說：「我們也希望總預算順利審查，但這樣修法要怎麼讓？」

指「蕭旭岑案」有切確事證 馬英九基金會：有台商捐款卻無入帳紀錄

馬英九文教基金會今天召開臨時董事會，外界預料會針對「蕭旭岑案」做說明或處理。基金會稍早發聲明指出，當中有明確事證，也絕非瑣碎小事；會計師也有提出帳目調查報告，當中出現來源不明的所謂「台商捐款」，但並無入帳紀錄，若真有收受就明顯違反財政紀律。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。