賴總統將訪問史瓦帝尼 直飛無過境他國

總統賴清德22日到27日將訪問友邦史瓦帝尼，來回都是直飛、無過境他國！總統府13日召開記者會，宣布將訪問史瓦帝尼，隨行的有秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、僑委會秘書長徐佳青、經濟部次長江文若等人。針對是否會過境特定國家（如美國），外交部次長吳志中表示，都是直飛。

視察雙邊經貿合作

總統府發言人郭雅慧13日召開記者會，宣布賴總統將於22到27日率團訪問史瓦帝尼，將出席史王恩史瓦帝三世登基40週年暨58歲華誕雙慶典，兩國元首也會簽署聯合公報，外長將簽署《關務互助協定》，同時也會拜會王母。

雙邊合作方面，則有視察「台灣產業創新園區」預定地、聽取「戰略儲油槽」簡報、見證台商簽署「投資意向書」、視察曼齊尼政府醫院、視察婦女創業小額信貸循環基金成果展等行程，還會出席史瓦帝尼國王國宴、「國際會議中心」開幕式與史瓦帝尼國王花園派對。

直飛、未過境他國

隨行訪團成員則有總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、經濟部次長江文若、國安會副秘書長李問與總統府發言人郭雅慧。

過往我國元首出訪，都可能有過境美國等行程，外界好奇此次出訪會不會過境他國？外交部次長吳志中表示，是直飛沒有過境，還會避免經過中東附近。至於是否會其他國家元首會面？吳志中表示，在史王誕辰慶典的現場，會與其他國家元首見面、問候與意見交換。另外，此次出訪沒有朝野立委隨行。

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