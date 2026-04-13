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藍委盼軍人加薪3萬 主計長激動回應：整個人事制度會垮

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委賴士葆13日質詢時要行政院協商總預算時展現誠意，但主計長陳淑姿針對軍人加薪表示，若全部加3萬，人事制度會崩潰。（直播截圖）
國民黨立委賴士葆13日質詢時要行政院協商總預算時展現誠意，但主計長陳淑姿針對軍人加薪表示，若全部加3萬，人事制度會崩潰。（直播截圖）

「總預算15日要朝野協商，行政院應該讓軍人加薪3萬！」藍委賴士葆13日質詢時對主計長陳淑姿如此呼籲，但陳淑姿罕見激動回應說：「如果統一加3萬，整個人事制度就垮了！」賴士葆不滿回批：「那你這樣就變成太上皇，立法院三讀法案應該依法行政！」陳淑姿則說：「我們也希望總預算順利審查，但這樣修法要怎麼讓？」

5月會再評估成長率

立法院財政委員會13日邀請行政院主計總處主計長陳淑姿等官員就「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討，暨因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算執行情形」進行專題報告。國民黨立委賴士葆先詢問陳淑姿，美伊停戰談判觸礁，主計總處對通膨與GDP評估是否改變？

陳淑姿回應說，第一季狀況不錯，5月會重新評估。賴士葆隨後表示，總預算將於15日召開朝野協商，立法院願意審總預算，但主計總處能否承諾軍人加薪追加預算？陳淑姿回應說：「這個涉及制度，沒有一次加3萬的道理，不是我加不加錢的問題，跟我說沒有用。」賴士葆表示：「總預算大家要各讓一步！」

協商總預算要有誠意

「統一加3萬，整個人事制度就垮了！」陳淑姿逐漸拉高分貝說，大家都希望總預算可以審查，但這筆預算從何讓起、怎麼追加？她雖然不是人事長，但還是要捍衛制度。賴士葆不滿表示，行政院這樣根本太上皇，立法院通過的法案應該要依法行政，如果執行有困難可以提覆議。但陳淑姿說，已經提過覆議了。

「覆議沒過就要執行啊！」賴士葆不滿回批，既然已經提過、但沒有通過就要照做，既然要協商總預算就要有誠意，「我覺得這個可以讓啦！」

國民黨立委林德福則說，政府公布的通膨數據讓民眾很無感，應該將外食費等關鍵民生物價做成指標，否則指標內部有大量商品品項，出來的數字就會被稀釋掉。陳淑姿回應說，政府有針對17項重要民生物資進行關注，每年也會檢討通膨指標中各商品的占比。

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