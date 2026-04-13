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吳沛憶選黨部主委助攻沈伯洋提名？曝他「一舉動」洩意願

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
英系立委吳沛憶今到民進黨北市黨部領表登記參選黨部主委，有望成為北市首位女性黨部主委。記者洪子凱／攝影
英系立委吳沛憶今到民進黨北市黨部領表登記參選黨部主委，有望成為北市首位女性黨部主委。記者洪子凱／攝影

英系立委吳沛憶今到民進黨北市黨部領表登記參選黨部主委，有望成為北市首位女性黨部主委。外界也認為吳與被點名參選台北市長的立委沈伯洋交好，吳也稱讚，沈是一匹黑馬，且近日也很積極與她討論台北市相關建設，但最後是否徵召，仍要看黨中央與沈的意願，但時間點應該很快了。

吳沛憶表示，近期看到很多支持者對民進黨有很多憂心和期待，作為年輕世代一員，發現問題有一種捲起袖子做事的 DNA，看見問題希望有所改變時，習慣從自己開始做起，主動承擔責任，希望推動黨部的「黨務革心」，讓團隊耳目一新，以回應民意。

吳沛憶說，主委一職最首要任務，就是年底選戰，黨中央絕對會提出最強的市長人選，搭盼上全台灣最優秀議員團隊，她的目標就是讓台北市長與議員選舉「全壘打」，也會將年輕思維帶入，在資深黨員打下基礎上能進一步與新時代銜接，並吸引更多有熱忱、無背景的年輕人加入。

由於沈伯洋與吳沛憶交好，外界也認為吳的參選能助攻沈伯洋後續徵召提名，吳表示，沈具有學者教授背景且邏輯嚴謹，過去也擔任補習班老師擅長將艱澀的內容轉化為易懂的語言，非常適合選舉，能有效與民眾溝通複雜的政策。

吳沛憶也透露，近期沈確實有和他開始討論台北市政相關議題，她個人也高度期待沈有機會成為黑馬，但是否參選仍要看黨中央及沈個人決定，民進黨一定會推出最強的人選，「時間點應該很快了」。

英系立委吳沛憶今到民進黨北市黨部領表登記參選黨部主委，有望成為北市首位女性黨部主委。記者洪子凱／攝影
英系立委吳沛憶今到民進黨北市黨部領表登記參選黨部主委，有望成為北市首位女性黨部主委。記者洪子凱／攝影

台北 北市 民進黨

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