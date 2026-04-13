快訊

川普封鎖荷莫茲倒數10小時！紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

雙媽會！白沙屯媽祖到大甲鎮瀾宮 信徒狂喜喊「媽祖我愛你」

健康飲食也踩雷？58歲男腎功能加速惡化 燙青菜竟成元兇

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統將於4月22日至27日訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，外交部次長吳志中表示，這次總統出訪是直飛，沒有過境。記者陳正興／攝影
賴清德總統將於4月22日至27日訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，外交部次長吳志中表示，這次總統出訪是直飛，沒有過境。記者陳正興／攝影

賴清德總統將於4月22日至27日訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，出訪主題為「台史同慶、攜手共榮」之旅。外交部次長吳志中表示，這次總統出訪是直飛，沒有過境，因為是參加史國國王恩史瓦帝三世登基40年等慶典，賴總統自然會在慶典上與其他國家元首見面、問候甚至是交換意見。

總統府發言人郭雅慧表示，今年是我國與史瓦帝尼建交58周年，也適逢是史瓦帝尼國王恩史瓦帝58歲生日，為了慶祝史王登基40周年及史王58歲華誕慶典，史國在24日到26日有一系列的慶祝活動。

由於史王在2024年曾應邀到台灣參加賴總統的就職大典，加上今年史王以親簽信函誠摯邀請賴總統在史國重要時刻出席相關慶典，為了積極正面回應史王熱情邀約，同時也展現對邦交國的重視，持續深化兩國緊密友好的夥伴關係，也希望為雙邊合作在既有的基礎上注入新的動力，賴總統決定在22日到27日率團訪問史瓦帝尼。

郭雅慧指出，賴總統期許此行能達成三個共榮目標。第一，安全共榮，台史兩國在農業、工業、教育、婦女賦權及再生能源等領域，累積具體且豐碩的成果，未來會進一步合作，興建「戰略儲油槽」，提升史國能源安全，也促進永續發展。

郭雅慧說，第二，經濟共榮，未來台灣將會在史國推動台灣產業創新園區，協助台商布局全球、連結非洲市場。第三，數位共榮。台灣是全球科技供應鏈的重要節點，也要協助史瓦帝尼導入數位醫療、遠距醫療等系統，縮短數位落差，守護友邦人民健康。

這次訪團成員包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、經濟部次長江文若、國安會副秘書長李問以及郭雅慧。吳志中表示，這次並未邀請朝野立委隨行。

吳志中表示，推動元首外交，一向是政府重點外交工作。賴總統上任後第一次出訪史瓦帝尼，意義非凡。外交部秉持安全、尊嚴、舒適及便利等原則規畫總統出訪事宜，這次賴總統出訪是直飛，沒有過境。

媒體詢問，賴總統訪團直飛史國是否會途經中東。吳志中說，一定會避免危險的狀況，不會飛越中東地區，會直接飛往史國。

總統府 非洲 吳志中 賴總統 史瓦帝尼

延伸閱讀

賴總統4／22出訪史瓦帝尼 總統府10時記者會宣布

中東局勢談判未果 陸外交部：阿布達比王儲今率團訪陸

傅崐萁讚鄭習會成果豐碩將率黨團接機 籲賴總統順應民意勇敢接球

賴總統批鄭習會「向威權妥協沒和平」

相關新聞

陸10惠台政策...蔣萬安曝前年雙城交流卡關 喊話賴總統以民生為念

「鄭習會」落幕後，大陸宣布十項對台措施。其中開放上海福建旅遊，其實台北上海雙城論壇早在2024年交流，上海就已宣布擬開放，卻因陸委會以「小兩會」先談無疾而終。北市長蔣萬安今再度喊話賴清德總統，不要卡關，「以民生為念」，不要把人民的交流當做政治籌碼。

民眾黨中評會今討論李貞秀案 黃國昌表態：李未達到不分區立委標準

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期又因為失言風波遭到黨內咎責，民眾黨中評會將再度開會討論此案。民眾黨主席黃國昌今天表示，不分區立委必須回應支持者的期待，然而李貞秀目前並未達到這個標準，「妳是來幫人民爭取權益，不是來幫個人爭取權益。」

賴總統22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區

賴清德總統將於4月22日至27日訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，出訪主題為「台史同慶、攜手共榮」之旅。外交部次長吳志中表示，這次總統出訪是直飛，沒有過境，因為是參加史國國王恩史瓦帝三世登基40年等慶典，賴總統自然會在慶典上與其他國家元首見面、問候甚至是交換意見。

國民黨團反對引進印度移工 批政府前年就簽MOU躲避國會監督

勞動部長洪申翰日前指出，首批印度移工最快將於今年底引進，引發民眾反彈。國民黨立法院黨團今天指出，民進黨政府早在2024年2月16日便與印度簽署MOU（合作備忘錄），在社會溝通不足、失聯移工問題未解、相關配套未完備情況下加速推動，如今卻將責任推給在野黨。強調在失聯移工問題未改善前，國民黨團反對引進印度移工。

藍委盼軍人加薪3萬 主計長激動回應：整個人事制度會垮

「總預算15日要朝野協商，行政院應該讓軍人加薪3萬！」藍委賴士葆13日質詢時對主計長陳淑姿如此呼籲，但陳淑姿罕見激動回應說：「如果統一加3萬，整個人事制度就垮了！」賴士葆不滿回批：「那你這樣就變成太上皇，立法院三讀法案應該依法行政！」陳淑姿則說：「我們也希望總預算順利審查，但這樣修法要怎麼讓？」

指「蕭旭岑案」有切確事證 馬英九基金會：有台商捐款卻無入帳紀錄

馬英九文教基金會今天召開臨時董事會，外界預料會針對「蕭旭岑案」做說明或處理。基金會稍早發聲明指出，當中有明確事證，也絕非瑣碎小事；會計師也有提出帳目調查報告，當中出現來源不明的所謂「台商捐款」，但並無入帳紀錄，若真有收受就明顯違反財政紀律。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。