民眾黨中評會今討論李貞秀案 黃國昌表態：李未達到不分區立委標準

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期又因為失言風波遭到黨內咎責，民眾黨中評會將再度開會討論此案。民眾黨主席黃國昌今天表示，不分區立委必須回應支持者的期待，然而李貞秀目前並未達到這個標準，「妳是來幫人民爭取權益，不是來幫個人爭取權益。」

李貞秀先前在個人頻道開設直播指稱，「新竹市長高虹安拿了民眾黨前主席柯文哲700萬元」，民眾黨中央委員會認定嚴重破壞民眾黨名譽，因此決議送交中央評議委員會裁處。據了解，民眾黨中評會今天將開會討論此案，李貞秀本人也再次受邀列席說明。

針對民眾黨中評會將開會討論李貞秀案，黃國昌上午接受網路節目「誰來早餐」專訪，他說這是民眾黨中評會的權責，自己心中當然有所想法，但是此時不便公開評論，民眾黨前主席柯文哲會邀請陸配擔任不分區立委，其實就是想要實踐共同社會的理念。

黃國昌說，陸配在台灣落地生根，組成家庭也生兒育女，而且拿到中華民國身分證超過10年以上，民眾黨認為他們需要有人幫忙代言，因此柯文哲選擇將其列入不分區立委，民進黨政府當初也認定是合法行為、同意李貞秀成為候選人，然而賴清德總統上任後做出完全不同的解釋，「請問台灣到底是法治國家，還是人治國家？」

主持人朱凱翔詢問，李貞秀並非立委職權出現問題，而是個人行事作風引發黨內不滿，民眾黨中評會是否擔心遭到反告。黃國昌聽聞後則說，「倒也不是這個樣子」，民眾黨當初決定提名陸配參政，就是想要實踐共融社會的價值，但是有一件事情非常重要，「妳不是來當官，妳是來幫人民爭取權益、實現我們對選民所做出的承諾。」

黃國昌說明，對於不分區立委在內的公職，民眾黨都有一定程度的標準，就是要回應支持者的期待跟要求，「妳不是靠自己坐上這個位置，而是靠投給民眾黨不分區立委的政黨票，而坐上位置就要實踐對選民的承諾，因此在立法院所做的事情，也就必須回應支持者的期待。」

朱凱翔追問，李貞秀是否有達到此一標準，黃國昌聽聞後則直說「沒有」，很多黨內同志也有反應支持者的心聲，「外面的聲音，我們都聽到了」，柯文哲近期也有跟李貞秀懇談，而在中評會相關程序結束以前，自己不會公開評論這件事情，只能說不分區立委是幫人民爭取權益，並不是要來幫個人爭取權益，這件事情非常重要。