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採購法修法爭議 陳金德：持續凝聚共識 今年底前重新預告

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
工程會主委陳金德。圖／聯合報資料照
工程會主委陳金德。圖／聯合報資料照

政府採購法迎來近年最大翻修，卻因「三家改一家」條款挨批，行政院公共工程委員會宣布暫緩修法。立委關注何時重啟修法腳步，工程會主委陳金德13日指出，採購法修正醞釀已久，目前仍在凝聚各界共識，預計今年底前重新預告，盼能防堵不良廠商投機得標。

為提升採購效率、完善停權制度、強化公平競爭爭及精進作業流程，工程會去年11月預告大幅政府採購法，其中刪除公開招標需三家廠商開標限制等條文最受矚目，但立委多持保留意見，工程會今年3月指出，3業者投標始得開標維持現行條文，並持續整合各界意見，待凝聚共識後再推修法。

立法院交通委員會今日邀請工程會業務報告，國民黨立委魯明哲關切修法後續，陳金德指出，採購法修法醞釀很久，函詢辦理採購機關後，鮮少有反對意見，相關公協會也未有太大意見，才嘗試進行修法預告，贊成者居多，沒想到後續修法被聚焦「三家改一家」，認為工程會圖利廠商、放水，「這個指責就太大了」。

陳金德續指，與其和部分人士意見相左硬推，不如再凝聚各界贊成意見，同時虛心思考「三家改一家」的確造成某些缺口，或讓不肖機關更為方便；由於修法條文多，許多內容來自立院的建議，若被聚焦「三家改一家」相當可惜，因此工程會寧可凝聚各界意見後再辦理，希望能在年底前把這些工作做好，再重新預告。

針對近期防彈背心採購案、以及陸軍採購26套無人機反制系統等爭議案件。陳金德表示，修法擴大停權範圍，正是希望解決「渣男廠商」的問題，比如過去沒管制公司更名或同一自然人登記多家公司等等；他說，修法要將過去不良廠商投機得標的路都擋起來，相關問題希望有機會在政府採購法修正，並獲得立院支持。

陳金德 修法 採購案 政府採購法 工程會

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