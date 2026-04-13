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陸10惠台政策...蔣萬安曝前年雙城交流卡關 喊話賴總統以民生為念

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席台北市第2屆首都盃國際技能競賽啟動儀式，喊話賴總統以民生為念。記者曾原信／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席台北市第2屆首都盃國際技能競賽啟動儀式，喊話賴總統以民生為念。記者曾原信／攝影

鄭習會」落幕後，大陸宣布十項對台措施。其中開放上海福建旅遊，其實台北上海雙城論壇早在2024年交流，上海就已宣布擬開放，卻因陸委會以「小兩會」先談無疾而終。北市長蔣萬安今再度喊話賴清德總統，不要卡關，「以民生為念」，不要把人民的交流當做政治籌碼。

蔣萬安說，他上周也在議會公開呼籲，民進黨政府已經執政十年，賴總統應該要認真思考如何透過對話和交流來維持和平穩定的兩岸關係，這是身為執政者和總統應該要做的事情。

蔣萬安今天上午出席台北市第2屆首都盃國際技能競賽啟動儀式，對於黨主席鄭麗文訪陸昨天返國，大陸宣布十大對台措施看法，他說，他一向主張兩岸關係愈困難，愈需要溝通交流。

蔣萬安說，2024年時的台北上海雙城論壇，確實當時有具破冰意義的消息，就是大陸方面希望推動上海居民來台灣的旅遊團，後來也進一步宣布擴大到福建，可惜到目前都沒有下文，沒有後續。所以希望這次中央政府不要卡關，要以民生為念，不要把人民的交流當做政治籌碼。媒體追問，是否老調重彈？蔣萬安僅說謝謝，沒有其他回應。

北市長蔣萬安今天上午出席台北市第2屆首都盃國際技能競賽啟動儀式。記者曾原信／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席台北市第2屆首都盃國際技能競賽啟動儀式。記者曾原信／攝影

北市長蔣萬安今天上午出席台北市第2屆首都盃國際技能競賽啟動儀式。記者曾原信／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席台北市第2屆首都盃國際技能競賽啟動儀式。記者曾原信／攝影

鄭習會 蔣萬安 兩岸 中共 大陸惠台措施 鄭麗文 雙城論壇

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