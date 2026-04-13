鄭麗文聲量暴衝 他分析盧秀燕、蔣萬安需「若即若離」

國民黨主席鄭麗文訪問大陸昨天返國，根據臉書粉專「聲量看政治」統計，「鄭習會」後，鄭麗文獲得藍營最高聲量，若只看影片數，她的曲線4月上旬，尤其4月10日鄭習會前明顯暴衝，遠遠甩開台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安與立法院長韓國瑜。

「鄭麗文不是最穩的共主，卻是最能逼全黨表態的人。」粉專「聲量看政治」分析，這代表鄭麗文不只被討論，也是整個泛藍議題場的中心人物，再把一般影片觀看數加進來看，鄭麗文不只被做成大量內容，觀眾也真的大量點開來看，說明鄭已是現階段藍營最能吸走注意力、最能引爆討論、最能製造表態壓力的人。

不過，該粉專認為，這種高聲量，不能直接等於高支持。因為影片數高，可能是媒體不斷追打；觀看數高，也可能是支持者、反對者、圍觀者同時湧入。也就是說，鄭麗文現在拿到的不是穩定的信任，是高度爭議下的議程主導權，「她是最能設定議題，卻未必是最能整合全黨與中間選民的人。」

「鄭習會讓鄭麗文升高位階，也讓藍營風險全面浮上檯面。」該粉專認為，4月10日鄭習會是鄭麗文政治地位的分水嶺。鄭藉由與習近平會面，正式坐上藍營兩岸論述的第一發球點。從此之後，鄭不再只是國民黨主席或名嘴，對外，鄭已經獲得了中國的代理權，也是藍營內不得不回應的路線。

「問題是，這樣的路線不是沒有代價。鄭被拉高的同時，也被更清楚地貼上親中路線代言人的標籤。」粉專認為，這對深藍而言，可能是一種久違的正統感；但對一般選民、對地方選將、對想經營都會票與年輕票的藍營人物來說，或許是一種現實壓力。

該粉專分析，因為鄭麗文越站到前面，藍營越難迴避一個問題，國民黨到底要不要被她的兩岸路線整包定義？鄭現在是藍營的聲量代表，但不是沒有裂縫的領導核心，所以鄭麗文在4月10之後的藍營地位，可以一句話概括，她已成為藍營最高聲量中樞，卻也是最高風險路線的代言人。

該粉專提到，鄭麗文的聲量強勢，不在於穩定，在於用中國這塊神主牌逼迫全國民黨跟著她轉；她的弱，也正在於此。因為她越強勢，盧秀燕、蔣萬安這類想2028爭取高位與中間票的政治人物，就愈需要與鄭保持若即若離的距離。

他認為，鄭麗文並未完全全面勝出，但已經全面入場。鄭已經成功讓自己成為藍營最不能被忽略的人，然而鄭拉高的不只是自己的位階，也把藍營內部的路線矛盾，一口氣推到鎂光燈下。