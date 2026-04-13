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總預算明協商後付委？藍看政院誠意

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導

今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院韓國瑜明將召集朝野協商，國民黨團可望放行，但藍白也在觀望行政院是否依法編列軍人加薪、警消退休金等預算。行政院方面仍盼總預算順利付委，至於已釋憲的法案，若憲法法庭認為沒有違憲，將追溯補齊。

韓國瑜和立法院副院長江啟臣日前表態，認為應盡速審議總預算，盼朝野各退一步；國民黨團內部會議曾對總預算立場鬆動，原傳出上周五要讓總預算案付委，但因卓揆近期強硬發言出現變數，待協商再議。

傳出朝野協商時，國民黨團放行總預算機率高，但仍會質疑是行政院違法不編列預算在先。國民黨立法院黨團總召傅崐萁透露，一切就看政院誠意，是否會依法編列軍人加薪、警消退休金、停砍年金等預算，這將是重大談判內容。

有國民黨立委透露，總預算正在溝通中，周二非常有機會有個結果。

民眾黨團總召陳清龍表示，立法院三讀通過的法律案，總統本就有義務公布，行政院長有責任副署、編列預算並執行，如果選擇性執法，憲政秩序將蕩然無存，但卓揆至今不肯改正，也不放行新興計畫預算。他呼籲，賴總統與卓榮泰應該以蒼生為念，「放下政治算計，趕快懸崖勒馬」，改正當前失衡的憲政秩序，總預算的僵局自然就會化解。

行政院態度不變，除了期盼總預算盡快通過，不希望分批審議；對於攸關軍人加薪、警消退休金等修法，依舊重申已向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，假如憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上調整、即時追溯補齊，不影響相關人員權益。

傅崐萁 卓榮泰 立法院 韓國瑜

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