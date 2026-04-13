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白沙屯媽進香 賴清德、盧秀燕等接力參拜

聯合報／ 記者吳傑沐范榮達／苗栗報導
賴清德總統（右）昨到白沙屯拱天宮參加淨轎儀式，恭請白沙屯媽祖及爐主媽出神龕。圖／拱天宮提供
賴清德總統（右）昨到白沙屯拱天宮參加淨轎儀式，恭請白沙屯媽祖及爐主媽出神龕。圖／拱天宮提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步進香昨深夜起駕，四十六萬香燈腳創新高，政治人物競相出席。賴清德總統昨晚親請媽祖出神龕，逢選舉年，綠營五名縣市長參選人也陪同，藍營則有台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人觀禮登轎，見證「粉紅超跑」八天七夜進香啟程。

白沙屯媽往北港進香來回約四百公里、跨越四縣市，是台灣年度宗教盛事。廟方今年首度請值年爐主媽祖一同乘轎進香，「粉紅超跑」鑾轎內有白沙屯媽、山邊媽與爐主媽三尊媽祖同行。

逢選舉年，白沙屯媽進香政治味濃厚，賴總統昨到拱天宮參加淨轎儀式，恭請白沙屯媽祖及爐主媽出神龕，民進黨提名的台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧、南投縣長參選人温世政、彰化縣長參選人陳素月，以及苗栗縣長參選人陳品安陪同。「地主」國民黨苗栗縣長鍾東錦也同場。

賴總統說，民進黨的黨公職會跟大家一起走，是香燈腳、也可能是志工，他也要為全國祈福，因去年南台灣有地震、也有颱風，造成相當大的災情，東部則有馬太鞍溪堰塞湖災情，感謝全國志工協助救災的工作，才有辦法將災害減到最低，祈求媽祖婆大展神力，保佑國泰民安、風調雨順。

國民黨方面，蔣萬安、盧秀燕、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦，及新北市長參選人李四川等，也在昨晚九時、十時多陸續到拱天宮參拜，鍾東錦全程陪同，一行人隨後參與登轎儀式。

盧秀燕說，白沙屯媽非常靈驗，已連續幾年前來恭送媽祖起駕，自己也向媽祖祈求國泰民安、風調雨順、兩岸和平、台灣安全。

台中市長盧秀燕（右二）昨晚到白沙屯拱天宮參拜。記者吳傑沐／攝影
台中市長盧秀燕（右二）昨晚到白沙屯拱天宮參拜。記者吳傑沐／攝影

拱天宮 盧秀燕 賴清德 白沙屯媽祖

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