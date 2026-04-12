快訊

持續增強！強颱辛樂克體型非常龐大 粉專：強烈颱風前段班

MLB／本季首度在主場開轟 大谷翔平：希望能夠保持這種勢頭

日職／坦言首轟等得有點久 林安可：開心球隊贏球自己也有突破

北京宣布十對台措施 民進黨酸：中共獎勵鄭麗文配合演出 國共協力害台

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨示意圖。圖／聯合報系資料照片
民進黨示意圖。圖／聯合報系資料照片

鄭習會後，中共方面宣布10項對台措施。民進黨批評，國民黨主席鄭麗文自我矮化換來「大禮包」，內容卻充滿「口惠而實不至」的空白承諾，複製中國對台脅迫的惡意模式，及實現中國瞄準台灣青年與離島地方的吸納統戰目標，再度證明「國共協力」，對台灣只有造成傷害。

國民黨主席鄭麗文結束訪問大陸的「和平之旅」，中共宣布推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行；在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利；符合要求的台灣食品生產企業可在大陸註冊，及台灣食品輸入大陸提供便利，推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持金門共用廈門新機場等。

民進黨發言人李坤城今（12）日表示，無論是中生、中客來台，還是台灣農漁、商品輸中，中共向來都是「說禁就禁、說收就收」，兩岸經貿或人員往來完全只憑「習近平一念之間」，動輒因政治因素就要對台經貿脅迫，根本毫無「善意」可言。

李坤城指出，不論是觀光旅遊、農漁產品、青年或文化交流，都是因為中共單方的限縮與威脅，或刻意加諸政治前提與統戰作為，才會遭到破壞。中共不講道理、把兩岸交流當「統戰籌碼」與「施壓武器」的，對台灣根本毫無「善意」可言，明顯只是想透過獨裁者的「欽點御賜」，來增加未來統戰與施壓台灣的工具，更想藉此分化台灣社會、介入影響年底選舉；中共的「故伎重施、黔驢技窮」，台灣人不會再上當。

李坤城強調，鄭麗文在中國極力配合中共演出，甚至化身「習辦發言人」。用自我矮化、傷害國家的方式，換來所謂的「利多」或「大禮包」，內容卻是充滿「口惠而實不至」的空白承諾、複製中國對台脅迫的惡意模式，以及實現中國瞄準台灣青年與離島地方的吸納統戰目標。再度證明「國共協力」，對台灣造成的只有傷害而已。

李坤城重申，民進黨從未反對各種民間交流，也支持兩岸在符合「對等、尊嚴」原則上，展開健康有序的互動，但不應該建立在各種前提下，也不應該讓學生與青年成為統戰的工具。呼籲中國政府，放棄對台灣政黨的分化與利誘；與其繼續利用「統戰＋脅迫」的故技重施，不如正視中華民國台灣的存在，早日與台灣民選合法的執政黨政府進行對話，才是真正的「善意」，也才有可能真正開啟兩岸良性的互動。

政治 習近平 中華民國台灣

延伸閱讀

陸宣布對台10項政策 總統府：不應淪為特定政黨政治交易的籌碼

陸委會批陸10項惠台措施：「國共政治交易」 籲恢復政府對話

鄭習會大禮包限「反台獨」陳培瑜：表面是生意 實質是動搖選擇自由

陸宣布10項利多 張榮恭：對鄭麗文推動兩岸和平的積極回應

相關新聞

北京宣布十對台措施 民進黨酸：中共獎勵鄭麗文配合演出 國共協力害台

鄭習會後，中共方面宣布10項對台措施。民進黨批評，國民黨主席鄭麗文自我矮化換來「大禮包」，內容卻充滿「口惠而實不至」的空白承諾，複製中國對台脅迫的惡意模式，及實現中國瞄準台灣青年與離島地方的吸納統戰目標，再度證明「國共協力」，對台灣只有造成傷害。

外籍幫傭新制挨轟 民進黨團：支持新制上路…未來加強監督

外籍家庭幫傭新制明（13）日正式上路，有勞團、民團要求暫緩實施。民進黨立院黨團今天提出三原則，強調支持政策回應家庭真實需求，也會監督勞動部在制度推動時，兼顧勞工權益與社會公平，透過滾動檢討與即時修正，讓制度持續優化。

木可盈利被認定是政治獻金 許甫為柯抱不平：難道賴清德沒有過嗎？

民眾黨創黨主席柯文哲因涉入京華城案及政治獻金假帳等案，一審遭法院重判17年，判決書日前出爐，揭露柯利用木可公司將政治獻金挪為己用，還從木可帳戶匯450萬元到自己銀行帳戶。民眾黨議員擬參選人許甫表示，木可屬商業公司，販售小物不只盈利還能幫助候選人，過去前總統蔡英文、賴清德總統皆有，「難道這些錢都沒有進到賴清德的帳戶嗎？」

川普在大限前收手的權力話術 把「失敗說成成功」

在美國總統川普的辭典裡，「退一步」從來不等於「認錯」，而是下一波宣傳的前置動作。他頻頻對伊朗設下最後通牒大限，又屢屢在最後一刻收手。這齣戲的主旨不是「理性降溫」，而是如何把一場已造成嚴重區域危機、經濟動盪與人道傷害的戰爭，包裝成「勝利」與「強勢外交」。

無人挺？民眾黨中評會明開會懲處李貞秀 黨公職小雞皆籲「放下」

民眾黨立委李貞秀爭議不斷，黨中央預計明天開會針對李日前直播稱新竹市長高虹安拿創黨主席柯文哲一事議處，不少黨公職也呼籲李應知所進退，日前也曾喊話新竹市副市長邱臣遠今陪同議員擬參選人許甫掃街也重申，地方上接獲很多地方反應，盼黨中央能正視民意。

蔡英文到高雄蚵仔寮漁港體驗海味風情 「每一攤都想買」

前總統蔡英文昨日到高雄體驗果嶺自然公園美景，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆也陪同她前往蚵仔寮觀光魚市場採買魚貨、品嘗海鮮美食，更與梓官漁會幹部、「蚵寮漁村小搖滾」活動創辦人蔡登財等地方人士交流，體驗高雄海味魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。