外籍幫傭新制挨轟 民進黨團：支持新制上路…未來加強監督

外籍家庭幫傭新制明（13）日正式上路，有勞團、民團要求暫緩實施。民進黨立院黨團今天提出三原則，強調支持政策回應家庭真實需求，也會監督勞動部在制度推動時，兼顧勞工權益與社會公平，透過滾動檢討與即時修正，讓制度持續優化。

外籍幫傭申請新制，放寬家有未滿12歲孩童即可申請外籍幫傭，近日遭34個民團批評未完成性別與人權影響評估就強推，要求暫緩實施。監察院人權委員會也呼籲政府重新審慎評估新制是否衝擊本國勞動市場、深化階級不平等，再行上路。勞動部回應，從去年就開始研議放寬，也進行相關影響評估，正式報告會在行政院性平會提出。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄指出，這項政策的推動，是回應社會結構變化下的實際需求，尤其在雙薪家庭與育兒壓力持續增加的情況下，政府有責任提供更彈性的支持工具，政策公布後，已有相當多雙薪育兒家庭向行政部門表達明確需求，反映出家庭在照顧與家務分工上的現實壓力。因此，新制如期於4月13日上路，具有其必要性與社會基礎。

他強調，外籍家庭幫傭在制度中的定位非常清楚，是作為家庭的「家務幫手」，並不會取代既有的公共托育政策。政府推動這項措施，是在既有托育與照顧體系之外，提供家庭多一項選擇，讓整體照顧支持更加多元與彈性。

針對部分民間團體提出的疑慮，莊瑞雄表示，民進黨團強力要求勞動部針對外界關切事項，設計包括勞動條件保障、制度管理與配套機制在內的相關措施，降低對本國勞工就業、市場結構及制度運作可能帶來的衝擊，並強化整體制度的穩定性。

莊瑞雄指出，民進黨團的態度很清楚，支持政策回應社會需求，同時也會持續監督行政部門，確保相關制度在推動過程中，兼顧勞工權益與社會公平。他強調，政策上路並非終點，而是開始，未來必須透過滾動檢討與即時修正，讓制度持續優化。

他進一步表示，政府在推動相關政策時，應同時把握三個原則：第一，保障本國照顧服務人員的就業權益；第二，確保外籍勞工的勞動條件與人權受到完整保障；第三，建立透明、可監督的制度運作機制，讓社會可以共同檢驗政策成效。

莊瑞雄呼籲社會各界理性看待政策推動，在回應需求的同時，也共同監督制度落實，讓台灣的照顧體系走得更穩、更長遠。