大陸行最後一站 鄭麗文參觀小米汽車工廠會雷軍

國民黨主席鄭麗文訪陸行最後一站到小米汽車超級工廠參觀，小米集團董事長雷軍親自到場，並贈送鄭麗文一支小米手機；鄭麗文參訪過程中表示，自己家裡很多小米產品，因為她老公特別喜歡小米產品。

小米集團合夥人、總裁盧偉冰接待導覽。鄭麗文在參觀過程十分開心，還說她老公特別喜歡小米產品，「我們全家都是小米的東西！」在體驗座車時被問到，想不想買買一台帶回台灣，鄭笑答「當然想！」

鄭麗文一行今上午10時抵達小米汽車工廠體驗中心，入口處一輛高懸在莫比烏斯環上的藍色小米SU7，顯得科技感十足。

導覽後，鄭麗文受邀上車體驗全自動模式，還與車載語音助手「小愛同學」互動。鄭麗文直呼小米YU7粉紫色休旅顏色漂亮，女性一定會喜愛。媒體問，體驗感覺如何？鄭麗文豎起大拇指笑答「只有一個字，讚！」另被問到，馬上就回台灣了，是否覺得意猶未盡，鄭也點頭。

小米也在參訪結束致贈一輛模型車給鄭麗文留念。訪團今下午將搭機返回台北。

國民黨主席鄭麗文訪陸行最後一站到小米汽車超級工廠參觀，小米集團董事長雷軍親自到場，並贈送鄭麗文一支小米手機。記者鄭媁／攝影