北京宣布10項惠台措施 白委：增兩岸互信也盼不要隨意打壓農漁民生計

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行程，中國大陸今天宣布10項惠台措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流及文化交流。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，兩岸透過經貿往來增進互信基礎、降低不必要的衝突有其意義，同時也希望中方不要隨意打壓我國農漁民生計。

鄭麗文今天結束中國大陸訪問行程返台，大陸國台辦主任宋濤上午獲授權宣布對台10項措施，包括探索建立國共兩黨常態化溝通機制、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化、支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、完善涉台漁業准入管理、推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊等。

陳清龍稍早受訪時表示，兩岸透過交流與經貿往來，增進彼此之間的互信基礎、降低不必要的衝突，這些都有一定的意義存在。然而，兩岸有截然不同的政治體制，無論是交流或經貿相關往來，也都應該堅持台灣的自由民主法治價值、秉持對等尊嚴來進行。

陳清龍提醒，台灣需要注意分散市場、開拓多元市場，「不能把雞蛋放在同一個籃子裡」，同時也希望中方不要因政治因素，隨意打壓農漁民的生計與觀光產業，此一作法絕對不會獲得台灣民眾的認同。