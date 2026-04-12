快訊

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

美伊談判破局後首發文！川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

聽新聞
0:00 / 0:00

北京宣布10項惠台措施 白委：增兩岸互信也盼不要隨意打壓農漁民生計

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文結束訪陸行程，中國大陸今天宣布10項惠台措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流等。新華社
國民黨主席鄭麗文結束訪陸行程，中國大陸今天宣布10項惠台措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流等。新華社

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行程，中國大陸今天宣布10項惠台措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流及文化交流。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，兩岸透過經貿往來增進互信基礎、降低不必要的衝突有其意義，同時也希望中方不要隨意打壓我國農漁民生計。

鄭麗文今天結束中國大陸訪問行程返台，大陸國台辦主任宋濤上午獲授權宣布對台10項措施，包括探索建立國共兩黨常態化溝通機制、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化、支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、完善涉台漁業准入管理、推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊等。

陳清龍稍早受訪時表示，兩岸透過交流與經貿往來，增進彼此之間的互信基礎、降低不必要的衝突，這些都有一定的意義存在。然而，兩岸有截然不同的政治體制，無論是交流或經貿相關往來，也都應該堅持台灣的自由民主法治價值、秉持對等尊嚴來進行。

陳清龍提醒，台灣需要注意分散市場、開拓多元市場，「不能把雞蛋放在同一個籃子裡」，同時也希望中方不要因政治因素，隨意打壓農漁民的生計與觀光產業，此一作法絕對不會獲得台灣民眾的認同。

鄭麗文 鄭習會

延伸閱讀

嘉縣農產深耕國際通路 翁章梁指中國市場不穩定須審慎運作

中國推10項對台措施 學者：政治繞道、重塑依賴

影／國台辦10大善意措施加強農產交流 張麗善：如強心劑樂見其成

好想去台灣！陸擬重啟滬閩赴台自由行 網友喊話：開放更多城市

相關新聞

陸公布10大利台政策 綠黨團：非單純民間交流

針對中國國台辦今（12）日宣布「十大惠台政策」，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，台灣一向支持正常、對等、沒有政治前提的兩岸交流，但對於附帶條件、可隨時收回的政策，社會必須提高警覺。

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

中共中央台辦主任宋濤今上午宣布的十項對台措施，台灣商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，相信對台灣經濟會有很大的幫助，尤其是開放觀光與農漁業的交流，包含推動恢復上海市及福建省居民到臺灣本島自由行試點，以及推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化。

中國推10項對台措施 學者：政治繞道、重塑依賴

中共中央台辦今天宣布10項對台措施，學者洪耀南指出，這套措施表面上釋放民生紅利，實則是北京試圖繞開主權對話、重塑治理結構...

陸宣布十項利多 農貿業者嘆恐宣示大於實際 外銷不能只靠大禮包

國民黨主席鄭麗文率團訪大陸，歷經10日的鄭習會後於今日圓滿結束。大陸今早則宣布10項兩岸善意措施，其中支持符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售管道，讓輸入大陸更便利。外貿業者認為，大陸整體內需消費力下降，這次的善意恐仍宣示大於實際，也強調農產品外銷要站穩品質，不能只靠善意大禮包。

大陸開放滬、閩赴台自由行 業者：盼賴政府接起訊號 取消禁團令

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，經歷10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在今天上午宣布具體的10項兩岸善意措施，其中，陸方將推動恢復上海及福建居民赴台自由行及恢復兩岸直航；對此，我國旅遊業者表示，盼台灣政府接起陸方這次的訊號及善意，並取消禁團令，為台灣百姓做的實事，而不是一直在政治鬥爭。

陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客來台自由行

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。