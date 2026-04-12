陸宣布10項利多 陳清龍樂觀其成、綠批把正常貿易當籌碼

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」今畫上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。民眾黨台中市黨部主委陳清龍對此表示樂觀其成，也建議再擴大。民進黨台中市黨團則痛批，中國把台灣原本該有的正常貿易當籌碼，國民黨卻還洋洋得意，落入中國陷阱。

陳清龍表示，近幾年觀光旅遊業很辛苦，如果陸團到台旅遊，民進黨中央政府一定不允開放，但個人赴台交流訪問及進行商貿，可擴大大陸人士來台，對台灣旅遊業也有幫助，並擴大兩岸青年交流，他給予正向肯定，並樂觀其成，也建議再擴大。

民進黨台中市黨團總召周永鴻說，這本來就是兩岸間正常貿易，但中國卻把這些當成送給台灣的禮物，把台灣該有的正常貿易當籌碼、把台灣當成禁臠，國民黨還搞不清楚，甚至洋洋得意，落入中國的陷阱。