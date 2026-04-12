木可盈利被認定是政治獻金 許甫為柯抱不平：難道賴清德沒有過嗎？

民眾黨創黨主席柯文哲因涉入京華城案及政治獻金假帳等案，一審遭法院重判17年，判決書日前出爐，揭露柯利用木可公司將政治獻金挪為己用，還從木可帳戶匯450萬元到自己銀行帳戶。民眾黨議員擬參選人許甫表示，木可屬商業公司，販售小物不只盈利還能幫助候選人，過去前總統蔡英文、賴清德總統皆有，「難道這些錢都沒有進到賴清德的帳戶嗎？」

許甫表示，一審法院的認定他們不認同，會循法律途徑繼續上訴，「木可」是一個商業公司，販售週邊小物不只是盈利，還能幫助候選人，跟民進黨的「賴桑小舖」、「小英商號」是一模一樣的，包括現在賴總統、總統府秘書長潘孟安，都曾在賴桑小舖幫忙叫賣，「難道這個也是政治獻金一分錢都沒有進到賴清德的帳戶嗎？是不是要用同一個標準去檢視？」

許甫說，至於所謂的「抽成」、「分潤」，對他們而言當初簽的都是「勞務報酬」，並沒有所謂抽成與分潤的討論。