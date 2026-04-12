無人挺？民眾黨中評會明開會懲處李貞秀 黨公職小雞皆籲「放下」

民眾黨立委李貞秀爭議不斷，黨中央預計明天開會針對李日前直播稱新竹市長高虹安拿創黨主席柯文哲一事議處，不少黨公職也呼籲李應知所進退，日前也曾喊話新竹市副市長邱臣遠今陪同議員擬參選人許甫掃街也重申，地方上接獲很多地方反應，盼黨中央能正視民意。

邱臣遠強調，面對問題、解決問題，一直以來都是民眾黨一貫的態度，他身為新竹黨部主委近期收到很多基層黨員、公職參選人、議員等反饋，希望黨中央能依照機制，公開透明地回應民意，更呼籲她能以大局為重。

許甫也說，過去他就對李講過「一念放下，萬般自在」，外界很多雜音或許會對她判斷有所影響，呼籲李現在應該聽聽黨內的聲音及同志對她的建言。有些事放下會比較自在。