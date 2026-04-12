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蔡英文到高雄蚵仔寮漁港體驗海味風情 「每一攤都想買」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前總統蔡英文參訪高雄蚵仔寮漁港，前往餐廳品嘗海鮮。圖／賴瑞隆服務處提供
前總統蔡英文參訪高雄蚵仔寮漁港，前往餐廳品嘗海鮮。圖／賴瑞隆服務處提供

前總統蔡英文昨日到高雄體驗果嶺自然公園美景，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆也陪同她前往蚵仔寮觀光魚市場採買魚貨、品嘗海鮮美食，更與梓官漁會幹部、「蚵寮漁村小搖滾」活動創辦人蔡登財等地方人士交流，體驗高雄海味魅力。

蔡英文昨早在高雄市長陳其邁、立委賴瑞隆等人陪同下前往果嶺公園健行，後來又去了大立百貨頂樓樂園及蚵仔寮觀光魚市場。

立委賴瑞隆說，她與蔡英文抵達魚市場後，兩人邊走邊買，市場內的攤商熱情招呼，蔡英文不時停留、詢問，笑稱「每一攤都想買」，吸引民眾爭相合影，攤商也贈送眾多海味，展現高雄人的熱情。

除採買當季漁產外，賴瑞隆也安排蔡英文至知名店家「海邊的格瓦拉」享用美食，並與余老闆、「蚵寮漁村小搖滾」創辦人蔡登財、梓官區漁會理事長孫黃秀英、總幹事張鈞華等人交流地方發展經驗。

服務處表示，蔡英文在2015年曾參與「蚵寮漁村小搖滾」，對居民以音樂凝聚社區的活力印象深刻，這次見到老朋友非常親切。

賴瑞隆說，高雄是全國最重要的漁業城市，產量與產值均居全台之冠，蚵仔寮更是「現撈仔」交易量最大的魚市場；蔡總統任內大力支持蚵仔寮漁港多項建設，包括堤防護岸、碼頭與景觀改造，以及海洋及漁業文化親子館等工程。

立委賴瑞隆昨陪同前總統蔡英文前往蚵仔寮漁港，受到鄉親熱烈歡迎。圖／賴瑞隆服務處提供
立委賴瑞隆昨陪同前總統蔡英文前往蚵仔寮漁港，受到鄉親熱烈歡迎。圖／賴瑞隆服務處提供

前總統蔡英文前往觀光魚市採買，攤商熱情招呼。圖／賴瑞隆服務處提供
前總統蔡英文前往觀光魚市採買，攤商熱情招呼。圖／賴瑞隆服務處提供

民進黨 賴瑞隆 高雄 蔡英文 陳其邁

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