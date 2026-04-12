冷眼集／娛樂稅存廢 當家不知柴米油鹽貴

娛樂稅存廢討論多年，財政部常以「地方反對廢娛樂稅」作擋箭牌，但核心問題在於財劃法分配不均。即便財劃法修正，中央也陸續砍地方一般性補助款，或擴大政策支票，比如班班冷氣費、一二○○通勤月票，地方支出暴增，如今娛樂稅修正草案再調降稅率卻無替代財源，當家不知柴米油鹽貴，財政如何健全？

娛樂稅法依照不同項目，法定稅率上限從百分之五至百分之百，來自於抗日戰爭時期的筵席及娛樂稅法，提倡儉約風氣、增加國庫收入而開徵；二○○七年修法刪除撞球、保齡球娛樂稅，曾附帶決議要娛樂稅一年內全部廢除；如今過去十九年，財政部卻仍找不到替代財源。

財政部常以地方當擋箭牌，但地方不願廢娛樂稅，是因財劃法分配不均，未修正前地方政府常捉襟見肘，即便立法院去年通過財劃法、行政院版財劃法也提高挹注地方預算，中央卻隨即減少各項計畫型或一般性補助，地方未實質受益。

舉例來說，班班有冷氣原由中央全額補助電費，今年起丟回地方承擔；中央擴大一二○○通勤月票範圍，納入鐵路、客運，地方支出暴增五分之一，還有延長電動車免徵牌照稅，六都未來五年稅損高達二一七億元，種種支票變成中央請客、地方埋單，地方只能被迫舉債，債留子孫財政如何健全？

此外，財政部娛樂稅修正草案授權地方政府，可視產業發展、財政狀況，停徵電影等藝文活動，及競技比賽課稅項目娛樂稅，台北市長蔣萬安便曾宣布，未來停徵娛樂稅。但台北市稅收在全國向來名列前茅、資源豐沛，對其他財務吃緊縣市來說，若不跟進成首長政治壓力，互相攀比下場是各地方財政被一點一滴地削弱。