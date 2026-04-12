娛樂稅存廢？ 新北台中籲建立補償機制

立法院財政委員會將審查修正地方稅項目之一的娛樂稅，參選新竹縣長的國民黨立委徐欣瑩說，新竹縣長期仰賴娛樂稅是事實，面對這次修法，中央政府須就地方可能減少財源，提出補償機制。北市積極推動「演唱會經濟」，待中央修法後擬全面停徵；新北憂心稅收損失逾三千五百萬元，和台中都呼籲中央統一標準，建立補償機制。

娛樂稅存廢討論已久，財政委員會下周排入審議的朝野立委提案多達廿九案，此案涉及地方稅款，有立委年底要選縣市長乾脆不出席審查，避免爭議。財政部版本授權地方政府，自行決定是否停徵藝文、競技比賽娛樂稅，同時大幅調降課稅上限。

據財政部報告，娛樂稅受惠於大型演唱會，二○二一年至二○二四年增逾六倍，去年達廿二點四七億元；而ＫＴＶ、夾娃娃機及高爾夫球場，也是娛樂稅主力來源，新北市二○二四年娛樂稅達三點五四億元，居全國首位，新竹縣關西鎮也有數座高爾夫球場及六福村樂園，娛樂稅占歲入百分之十二點三，顯示娛樂稅對地方政府而言不可或缺。

徐欣瑩也提案修正娛樂稅法，主張修法需由中央與地方共同承擔轉型責任；她說，娛樂稅應修正，不能因既有利益結構而停滯不前，電影、藝文表演、體育賽事甚至高爾夫活動，早已是文化、產業與觀光的一部分，如果國家一方面鼓勵發展，一方面卻持續以舊時代思維課稅，不是財政穩健，而是政策失序。

新北財政局表示，市府原則同意，但每年三五四四萬元稅收損失將衝擊地方財政。目前娛樂稅法修正草案授權地方政府得決定是否停徵課稅項目，若各縣市課稅標準不一，可能引發業者跨區比較，甚至要求比照停徵，增加徵納爭議與行政成本。建議由中央統一明定停徵範圍及配套措施，同步規畫稅損補償機制，兼顧產業發展、公平性及地方財政穩定。

中市地方稅務局長沈政安表示，立法通過後，才能計算實際影響。桃園市府、台南市和高雄市府均表示，目前娛樂稅率均低於現行法定稅率上限一半，新修版本對三市影響不大。