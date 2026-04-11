綠委提案公投法刪「監護宣告」限制 7000人可望受惠

為落實身心障礙者平等參政的基本權利，民進黨立委莊瑞雄等16人近期提案修正公民投票法第七條條文，主張刪除現行條文對「受監護宣告者」行使公民投票權的限制，他說，現行法規中出現「受監護宣告者可選總統，卻不能投公投」的矛盾現象，盼確保我國選舉與公投法制規範的一致性。

根據司法院統計數據顯示，我國受監護宣告的國民人數呈逐年增加趨勢，2023年受監護宣告者共5741人、2024年計6017人，至2025年已成長至6276人。隨受影響人數增加，如何保障此類國民之政治參與權成為人權保障的重要課題。

受監護宣告人即為因精神障礙或其他心智缺陷，致「不能」為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果的能力，在法律上則視為「無行為能力人」，原則上所有法律行為皆須由「監護人」代理並代為處理，無法獨立進行有效的法律行為。

提案說明，立法院在2023年3月三讀修正通過公職人員選舉罷免法及總統副總統選舉罷免法，全面刪除受監護宣告者無選舉權的限制規定。然而，現行公民投票法第七條仍保留未受監護宣告者才有公投權等文字，導致實務上出現受監護宣告者具備選舉國家元首的權利，卻無權對國家重大政策表達意見的法制斷層。

莊瑞雄表示，這次修法是制度補破網。早在2018年內政部檢討時，多數意見就認為，不應再用「受監護宣告」剝奪政治權利。2023年公職人員選舉罷免法及總統副總統選舉罷免法已刪限制，既然選舉可投票，公投卻不行，顯然是制度矛盾。

莊瑞雄表示，法律不能半套，權利不能打折；目前影響人數約7千多人，對結果影響有限，但意義重大，其權利更不能被忽略。