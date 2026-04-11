吳志中訪加拿大拚外交 展現鐵人行程和毅力

外交部政務次長吳志中訪問加拿大4天，馬不停蹄和許多跨黨派參眾議員會面，展現鐵人行程和毅力，行程滿檔，幾乎未休息。說得一口流利法語的他，在魁北克演講大受好評。

首度訪問加拿大的吳志中，展現鐵人行程和毅力，7日凌晨3點抵達加拿大，稍微休憩整裝後，即刻開始拜會跨黨派參眾議員，造訪加拿大第二大省魁北克的行政與立法部門，也與國際民航組織（ICAO）的美國代表團會面，並與魁北克主要大學和智庫專家學者交換意見，以及與台灣僑界代表交流。

吳志中回台前在加拿大接受中央社訪問時說：「駐加外交官幫我約了許多加拿大友人見面，一下子要我跑這個房間、一下子換到另一個房間，真的是行程滿檔。」

行程中的一大亮點是他在魁北克省蒙特婁市（Montreal）以「台灣與魁北克關係：機會與挑戰」為題發表法語專題演講，並與魁北克學者座談。

吳志中在演講中強調台灣與魁北克均經歷捍衛身分認同的過程，彼此能理解「寸土不讓」的心境，更有責任守護共享價值，並強化合作。尤其魁北克是加拿大科技製造和文化創意的支柱，非常契合台灣的強項，雙方結盟必將產生一加一大於二的效果，他希望魁北克能仿效卑詩省及亞伯達省在台灣設立辦事處的做法，儘快派官員駐台，進一步落實雙方可共榮的領域。

該活動是由加拿大亞太基金會、魁北克大學、蒙特婁大學、駐蒙特婁辦事處等單位共同主辦，計有100多位相關代表出席。

與會者對吳志中等台灣外交官的評價非常高，不僅是因為訪團提供第一手印太區域情勢、台灣在全球供應鏈中的角色等資訊，更展現「法語零障礙」的交流，這讓原本主題嚴肅的論壇充滿了意外的激情。

吳志中說：「魁北克人一向熱情，又自豪他們獨特的法語文化和地位，大為震驚我們9個來自台灣的外交官員，竟有7個都能說流利的法語，他們立刻就覺得我們是一家人。」他說：「這就是我來加拿大的主要目的：多交朋友、讓更多加拿大人認識台灣。」

2023年台灣在蒙特婁設立辦事處，讓說法語的加拿大人更容易貼近台灣。吳志中說：「這次遇到好多魁北克年輕人跟我說，聽聞台灣自由開放，非常嚮往，一定要去台灣走走；還有幾個住在魁北克的中國移民也主動提到他們支持台灣，反對中國吞併台灣。」

吳志中是首位公開在魁北克發表演講的政務次長。在法國留學、又曾擔任駐法代表，第一次踏上魁北克土地，就為之著迷。「這是一個充滿純粹法語的地方。在法國巴黎的街頭都還會看到許多英語招牌文字，但在北美的蒙特婁，法語展現超級霸主地位，這種氛圍好奇妙。我還學到一些魁北克式的法語，以後多練練，下次再來時能更接地氣。」

加拿大因受美國關稅威脅而正積極拓展貿易多元化，吳志中也向渥太華喊話：「台灣很樂意買加拿大的石油、天然氣和礦產資源！」他說，地緣政治動盪凸顯了能源安全、科技安全的重要性，理念相近的加拿大和台灣更需要彼此照應、緊密合作。