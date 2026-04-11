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政院提修娛樂稅大砍稅率上限 徐欣瑩憂損竹縣財源籲中央提補償機制

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
財政部娛樂稅修正草案，授權地方政府自行決定職棒、職籃等競技比賽與藝文活動，是否要停徵娛樂稅。聯合報資料照
財政部娛樂稅修正草案，授權地方政府自行決定職棒、職籃等競技比賽與藝文活動，是否要停徵娛樂稅。聯合報資料照

娛樂稅存廢討論已久，立法院財政委員會下周逐條審查娛樂稅修正草案，事關地方稅，一名欲參選百里侯的立委雖提案修法，但怕成為對手攻擊目標，將不出席審查；參選新竹縣長的國民黨立委徐欣瑩則說，新竹縣及各鄉鎮市長期仰賴娛樂稅是現實，但中央政府須就地方可能減少的財源，提出合理補強機制。

財政委員會下周逐條審查娛樂稅修正草案，排入審議的朝野立委提案多達29案，包括調整徵收項目，或新增由地方政府決定停徵項目；財政部修正草案則授權地方政府，自行決定是否停徵藝文、競技比賽娛樂稅，同時大幅調降課稅上限，娛樂稅主要來源的KTV、夾娃娃機及售票的職業表演，課稅上限通通砍半，對地方財源影響深遠。

據財政部報告，娛樂稅受惠於大型演唱會，2021年至2024年短短3年增逾6倍，甚至2025年衝上22.47億元，便是因韓星來台開演唱會；而KTV、夾娃娃機及高爾夫球場，近年來也一直是娛樂稅主力來源，比如新北市擁十幾座高爾夫球場、夾娃娃機，2024年娛樂稅3.54億元位居全國首位，新竹縣關西鎮擁數座高爾夫球場及六福村樂園，2024年娛樂稅占歲入12.3%為各鄉鎮之首，娛樂稅對財政資源有限的地方政府來說，是不可或缺的一塊。

曾為台北副市長、參選台北市長的民眾黨前立委黃珊珊便很有感，她曾說，雖然朝野三黨大概都朝向廢除娛樂稅，在2023年僅占中央政府實徵的淨額比例0.05%，但對地方政府是筆大錢，不管稅怎麼廢，盼財政部應提替代財源。

參選新竹縣長的國民黨立委徐欣瑩說，娛樂稅法修正不是為減稅而減稅，該改革的制度，就不能因為既有利益結構而停滯不前，電影、藝文表演、體育賽事甚至高爾夫活動，早已是文化、產業與觀光的一部分，如果國家一方面鼓勵發展，一方面卻持續以舊時代思維課稅，不是財政穩健，而是政策失序。

徐欣瑩說，新竹縣及各鄉鎮市長期仰賴娛樂稅的現實「完全理解，也必須正視」，這正是本次修法提案，要求中央政府須就地方可能減少的財源，提出合理補強機制，不是讓地方自己承擔改革成本，而是中央與地方共同承擔轉型責任。

徐欣瑩強調，地方的發展不能被忽視，但也不應成為阻擋制度前進的理由；同樣地，中央更不應將改革的壓力轉嫁給基層承擔；另一名參選年底百里侯的立委，原先也提案娛樂稅修法，不過事關地方稅收，怕成為對手攻擊目標，便不會參與審查。

財政部娛樂稅修正草案，授權地方政府自行決定職棒、職籃等競技比賽與藝文活動，是否要停徵娛樂稅。聯合報資料照
財政部娛樂稅修正草案，授權地方政府自行決定職棒、職籃等競技比賽與藝文活動，是否要停徵娛樂稅。聯合報資料照

立法院 國民黨 政院 徐欣瑩

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