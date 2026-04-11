413宣布推「鞭刑公投」 林沛祥：讓全民思考要什麼樣的正義

因近年重大刑事案件頻傳，針對重大罪犯所施予刑罰卻未必符合人民期待，國民黨立委4月13日上午將舉行記者會，宣布推動「鞭刑公投」以訴諸民意。當日記者會將與會的國民黨立委林沛祥說，這不只是一次政策倡議，更是讓全民共同思考「我們要什麼樣的正義」的重要時刻。

鑑於近年性侵害、凌虐幼童，以及高額詐欺、複合型態加重詐欺等重大犯罪案件持續發生，對人民性自主、兒少生命身體安全、財產安全與社會信賴造成深刻衝擊，國民黨立委洪孟楷等倡議在我國增加「鞭刑」刑罰，以制裁重大罪犯，並曾赴新加坡考察。

國民黨立委洪孟楷、林沛祥、林德福、羅智強、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔、陳玉珍等，預計於4月13日上午舉行記者會，宣布推動「鞭刑公投」。根據採通，他們正式提出「特定重大犯罪增設特別刑法制度（鞭刑）」政策公投案，主張應依循民主程序，將國家是否有必要針對特定重大犯罪建立更具嚇阻效果之特別刑法制度，交由全民共同表達意見，作為後續制度規劃與法制作業的重要依據。

此次提出公投案，並非要以公投直接創設刑罰，也不是要取代立法院的立法形成權或法院在個案中的審判與量刑權限，而是依「公民投票法」第15條第2項規定，針對重大政策方向交由全民作出選擇，形成清楚、正當且具民主基礎的民意授權。此案要處理的，是國家面對特定重大犯罪時，是否應研議建立特別刑法制度的政策方向，而非逕行跳過法治程序。

林沛祥說，有關4月13日的記者會，計畫提出這項公投，並不是對司法全盤否定，而是誠實回應社會此刻的焦慮與期待。當人民對安全感產生動搖、對正義產生疑問時，制度就有檢討與進步的必要。這不只是一次政策倡議，更是一個讓全民共同思考「我們要什麼樣的正義」的重要時刻。

至於是否與大選併行，林沛祥表示，他們的初衷很單純：把選擇權交還給人民。在最具代表性的時刻，讓每一張選票，都能同時表達對國家未來與司法改革方向的心聲。

國民黨立委林沛祥。圖／林沛祥辦公室提供